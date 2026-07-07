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L'Europe pratiquement stable malgré un repli de la tech avec Samsung
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 09:37

Les principales Bourses européennes sont pratiquement stables à l'ouverture malgré la forte baisse des valeurs technologiques en Asie, dans le sillage des résultats de Samsung Electronics 005930.KS , qui se répercute dans le secteur des puces en Europe.

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,24% dans les premiers échanges, soutenu par le compartiment de la consommation. La tendance pourrait évoluer avec l'arrêt, à partir de 11h30 GMT, de la cour d'appel de Paris concernant Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle française.

À Londres, le FTSE 100 .FTSE grignote 0,07% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,19%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E cède 0,2% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,14%. Le Stoxx 600 .STOXX abandonne 0,07%, pénalisé en premier par la "tech", tandis que le secteur de la consommation limite la baisse.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,10% pour le Dow Jones .DJI au lendemain de son record, mais un repli de 0,18% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une baisse de 0,71% pour le Nasdaq .IXIC .

En Europe, le compartiment des nouvelles technologies sur le Stoxx 600 .SX8P est sous pression alors que Samsung Electronics a plongé en séance de près de 10% à la Bourse de Séoul. Le géant sud-coréen de l'électronique a dit mardi prévoir une hausse spectaculaire de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, qui devrait être multiplié par 19, sans toutefois parvenir à rassurer les investisseurs qui redoutent un ralentissement du boom lié à l'IA.

Dans son sillage, Infineon IFXGn.DE , STMicro STMPA.PA , ASMI ASMI.AS , BE Semi BESI.AS , Soitec SOIT.PA , Aixtron

AIXGn.DE et ASML ASML.AS reculent de 3% à 10%.

Le secteur de la défense .SXPARO (+0,13%), en revanche, offre un peu de soutien sur fond d'anticipation d'une augmentation des dépenses militaires alors que la Turquie accueille ce mardi un sommet de l'Otan. Le président américain Donald Trump devrait y participer et rencontrer notamment son homologue ukrainien Volodimir Zelensky.

Dans le reste des valeurs du jour, Shell SHEL.L progresse de 2,26% après avoir relevé sa prévision de production intégrée de gaz pour le deuxième trimestre.

A Paris, Air France-KLM AIRF.PA prend la tête de l'indice SBF120 avec un gain de 6,30% alors que la compagnie aérienne française Air France a annoncé reprendre ses vols à destination et en provenance de Ryad et de Tel-Aviv.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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