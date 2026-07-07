Tour de France: la 4e étape pour Pedersen, le jaune pour Traeen

Le Danois Mads Pedersen vainqueur de la 4e étape du Tour de France, le 7 juillet 2026 à Foix ( AFP / Jeff PACHOUD )

Les pays nordiques à l'honneur sous une très forte chaleur: le Danois Mads Pedersen a remporté la quatrième étape du Tour de France, mardi à Foix, où le Norvégien Torstein Traeen a pris le maillot jaune à Tadej Pogacar.

Beaucoup plus rapide, Pedersen (Lidl-Trek) a signé le premier succès de sa saison en réglant logiquement au sprint un groupe de dix coureurs, s'imposant devant son coéquipier américain Quinn Simmons et l'Espagnol Raul Garcia.

Torstein Traeen (Uno-X), qui était le mieux placé au général parmi les échappés (24e à 5 minutes et 6 secondes de Pogacar et Jonas Vingegaard), a endossé le maillot jaune en terminant huitième de l'étape.

Le peloton des favoris, qui avait décidé de s'accorder une trêve sous la fournaise mardi, a terminé à treize minutes des premiers.

Pogacar, après avoir fait rouler son équipe la veille, a cette fois décidé de laisser filer l'étape et le jaune. Cela lui permet d'alléger considérablement ses fins d'après-midi en lui évitant le protocole - comme les podiums - qui peut prendre jusqu'à deux heures.

Soit autant de forces économisées alors qu'un premier sprint massif est attendu mercredi à Pau, avant le Tourmalet et l'arrivée au pied du cirque de Gavarnie vendredi, où les leaders pourraient ressortir du bois.

Pour la première fois depuis le début de cette 113e édition, une échappée est donc allée au bout lors d'une journée où le thermomètre a frôlé les 40 degrés à l’ombre.

Un groupe de 34 coureurs s'est rapidement détaché et les dix plus forts, dont le Français Kévin Vauquelin (6e), ont fait la différence dans le col de Montségur (6,9 km à 6,6%) situé à 34 km de l'arrivée.

Arrivé devant le château de Foix, le résultat était inéluctable tellement Pedersen était de loin le plus rapide des dix échappés.

D'autant que le Danois avait le luxe de compter deux coéquipiers avec lui, les solides Quinn Simmons et Mathias Vacek, qui l'ont aidé à enrayer les ultimes tentatives désespérées de Marco Frigo et Pablo Castrillo.

A Foix, où Vauquelin a essayé de prendre les devants dans le dernier virage, Pedersen a placé une accélération qui a cloué sur place tout le monde pour décrocher la 61e victoire de sa carrière, la première depuis septembre dernier et son succès d'étape sur la Vuelta.

C'est une disette inhabituelle pour un coureur de sa trempe. Mais le bison scandinave a vécu un début de saison compliqué en chutant lourdement dès sa première course en février.

Victime d'une fracture à la clavicule, il est revenu juste à temps pour les classiques, son terrain de chasse privilégié, pour des résultats probants (4e à Milan-Sanremo, 5e au Tour des Flandres, 7e à Paris-Roubaix) mais sans victoire.

Après 2022 et 2023, le Danois de 30 ans lève les bras pour la troisième fois sur le Tour de France, qu'il retrouve cet été alors que son équipe lui avait préféré Jonathan Milan, l'autre sprinteur maison, l'an dernier.

Il endosse aussi pour la première fois de sa carrière le maillot vert.