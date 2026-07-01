L'Europe pratiquement stable en attendant de nouveaux indicateurs

Les principales Bourses européennes sont pratiquement stables pour la première séance de juillet après un premier trimestre faste marqué par l'optimisme autour de l'intelligence artificielle malgré des tensions géopolitiques qui ont fini par s'apaiser.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,15% à l'ouverture. À Londres, le FTSE 100 .FTSE abandonne 0,10% et à Francfort, le Dax .GDAXI grignote 0,14%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E régresse de 0,12% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,12%. Le Stoxx 600 .STOXX fléchit de 0,10%, pratiquement tous ses grands secteurs étant dans le rouge, à l'exception du compartiment défensif de la santé qui grappille 0,05%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI , de 0,35% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,52% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain de la clôture d'un trimestre sans précédent depuis 2020.

Les marchés américains attendent jeudi le rapport officiel sur l'emploi aux Etats-Unis, indicateur permettant d'anticiper l'évolution de la trajectoire des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed). Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, doit par ailleurs s'exprimer dans la journée dans le cadre du symposium organisé par la Banque centrale européenne (BCE) à Sintra, au Portugal.

Des interventions de Christine Lagarde, présidente de la BCE, d'Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE) sont également attendues.

Côté statistiques économiques, après l'activité manufacturière en Chine qui a progressé en juin, le marché attend de nouveaux indicateurs sur l'activité des entreprises en Europe et aux Etats-Unis. Des chiffres de l'inflation en zone euro, ainsi que d'une nouvelle enquête sur l'emploi aux Etats-Unis sont également prévus.

Ces données pourraient servir de catalyseurs alors que les marchés ont opté pour la prudence pour le moment, la situation au Moyen-Orient ne favorisant pas la prise de risque Téhéran a réclamé le respect du protocole d'accord avec les Etats-Unis avant toute nouvelle réunion, ce qui fait repartir légèrement à la hausse les cours du pétrole.

Aux valeurs, à Paris, Abivax ABVX.PA a annoncé la suspension temporaire du cours de ses actions ordinaires.

Schneider Electric SCHN.PA recule de 2,15% après avoir annoncé la signature d'un accord afin d'acquérir Cognite Holding.

Ailleurs en Europe, Associated British Foods ABF.L , propriétaire de Primark, cède près de 3% après avoir dit toujours anticiper un bénéfice annuel inférieur à celui de l'année précédente.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|