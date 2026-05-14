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L'Europe poursuit sa hausse avec la "tech" et le sommet Trump-Xi
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 09:42

Les principales Bourses européennes sont orientées dans le vert jeudi, tentant de consolider une deuxième séance consécutive positive, alors que les regards sont tournés vers le sommet en Chine entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,45% à 8.044,59 points vers 07h30 GMT, après un gain de 0,35%, dans de faibles volumes d'échanges en raison de la fête de l'Ascension. À Londres, le FTSE 100 .FTSE grappille 0,01% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,02%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,60% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,34%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,32%, tiré principalement par les nouvelles technologies (+0,90%).

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,30% pour le Dow Jones .DJI , de 0,20% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,41% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance en ordre dispersé.

Les discussions entre les présidents américain et chinois ont pour objectif de préserver la fragile trêve commerciale sino-américaine et de régler des questions épineuses comme la guerre en Iran ou encore l'avenir de Taïwan.

Ce sommet aux enjeux cruciaux n'a pour le moment réservé que peu de surprises, ce qui semble suffire à enthousiasmer les investisseurs à l'affût d'achats à bon compte. Le marché est également porté par les secteurs de la technologie et de l'IA, alors qu'en Asie SK Hynix 000660.KS est sur le point d'intégrer le club très fermé des entreprises valorisées à plus de 1.000 milliards de dollars, son cours de Bourse ayant progressé de plus de 1.000% depuis début 2025.

Signe d'une certaine accalmie, les rendements obligataires souverains longs en zone euro et aux Etats-Unis refluent jeudi, tandis que le dollar se déprécie légèrement et les cours du pétrole se stabilisent.

La tendance pourrait évoluer avec les indicateurs économiques prévus dans l'après-midi aux Etats-Unis, notamment les ventes au détail et l'indicateur d'inflation des prix à l'importation.

En attendant, les opérateurs se concentrent également sur les résultats des entreprises, avec notamment Burberry BRBY.L qui chute de 4,43% en raison d'une baisse de son chiffre d'affaires annuel et de l'annonce d'une suppression du dividende versé aux actionnaires. L'indice du secteur du luxe en Europe

.STXLUXP grappille 0,57%, malgré la baisse de Burberry.

Dans les autres secteurs, l'assureur britannique Aviva

AV.L abandonne 1,16% après ses résultats du premier trimestre, tandis que dans les télécoms, Telefonica TEF.MC grimpe de 5,37% après les siens.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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FTSEurofirst 300 Index - Perso
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TELEFONICA
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