L'Europe peut-elle intervenir alors que l'Ukraine rencontre des difficultés avec Starlink et les données satellitaires américaines ?

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(Mise à jour avec les commentaires de Musk aux paragraphes 5 et 6)

* Ces problèmes affectent les missions de drones et les alertes aux missiles

* Les raisons restent floues, suite à la détérioration des relations avec Trump

* L'Europe a soutenu Kyiv, mais ne peut pas remplacer les technologies de défense américaines

* Ces problèmes mettent en évidence les risques liés à la dépendance vis-à-vis des États-Unis pour Kyiv et l’Europe

par Vaishnavi Hajari, Gianluca Lo Nostro et Cassell Bryan-Low

Alors que l’Ukraine signalait des problèmes avec les terminaux Internet par satellite Starlink et les données américaines alertant sur les attaques de missiles balistiques russes, Kyiv a également dû faire face à la dure réalité: ses alliés européens ne peuvent proposer aucune alternative toute prête.

Des responsables ukrainiens ont déclaré mercredi que le fonctionnement de Starshield, le service de niveau militaire de Starlink, avait été interrompu lorsque les terminaux se déplaçaient à grande vitesse, ce qui a entravé les missions d’attaque et de défense aérienne des drones ukrainiens.

Par ailleurs, le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré que, pour la deuxième nuit consécutive, l’Ukraine n’avait reçu aucun avertissement de la part de ses partenaires concernant une attaque russe à missiles balistiques sur Kyiv.

Les raisons de ces difficultés n’étaient pas immédiatement claires, mais elles faisaient suite à une nouvelle détérioration des relations entre le président américain Donald Trump et l’Ukraine, après que Trump eut annoncé un accord visant à lever les sanctions sur le diesel russe et appelé au remplacement de Zelenskiy.

Trump a déclaré mardi que les États-Unis continuaient de partager des renseignements avec l’Ukraine. Elon Musk, directeur général de SpaceX, qui exploite Starlink, a indiqué que le gouvernement américain contrôlait les débits de ce système.

“Toute limitation de débit ou d’utilisation est décidée par l’armée américaine et, en dernier ressort, par le POTUS”, a écrit Musk sur la plateforme de réseaux sociaux X, en utilisant l’acronyme désignant le président des États-Unis. Musk est un proche allié politique de Trump.

Les pays européens ont exprimé leur soutien sans faille à l’Ukraine et à Zelenskiy. Mais les problèmes liés aux données vitales ont mis en évidence que l’Ukraine et l’Europe dépendent fortement des systèmes américains, tant pour les communications par satellite en orbite basse — fournies par SpaceX via Starlink — que pour la détection infrarouge spatiale qui alimente les systèmes d’alerte précoce.

Une constellation de satellites américains appelée “Space-Based Infrared System” assure l’alerte précoce en cas de tir de missiles.

“C’est un système assez unique et… ce qu’il détecte essentiellement, c’est la chaleur générée par les missiles au moment de leur lancement”, a déclaré Marc DeVore, chercheur associé au groupe de réflexion Chatham House. “Il n’existe rien d’équivalent en Europe.”

PAS DE REMPLACEMENT SIMPLE DE STARLINK POUR L’UKRAINE ET L’EUROPE

Quant à Starlink, l’Europe ne dispose pas d’une alternative toute faite que les soldats ukrainiens pourraient installer sur leurs drones, bien que les gouvernements et les entreprises européens travaillent sur des solutions à long terme.

Les actions de l’opérateur satellitaire européen Eutelsat ont grimpé en flèche mercredi à la suite des informations faisant état des difficultés rencontrées par l’Ukraine avec Starshield, alimentées par les paris des investisseurs selon lesquels les fournisseurs européens pourraient tirer profit des tensions croissantes entre Washington et Kyiv.

Mais Christian Freiherr von der Ropp, consultant indépendant spécialisé dans les satellites, a déclaré que le réseau OneWeb d’Eutelsat n’était pas bien adapté à une utilisation en temps de guerre.

“Sa constellation actuelle repose toujours sur une architecture et une technologie obsolètes, conçues il y a une dizaine d’années, sans aucune évolution de sa conception sous-jacente”, a-t-il déclaré.

“Les contraintes de capacité et de performance, combinées au coût, au poids, à l’encombrement et à la consommation d’énergie de ses terminaux utilisateurs, limitent son adéquation aux applications en première ligne.”

Un porte-parole d’Eutelsat a déclaré à Reuters que la société continuait à fournir des services de connectivité en Ukraine via ses réseaux en orbite terrestre basse et en orbite géostationnaire, en collaboration avec ses partenaires. Il n’a pas souhaité faire d’autres commentaires “compte tenu du caractère sensible de la situation”.

Von der Ropp a également indiqué que le changement de réseau nécessiterait le remplacement de milliers de terminaux, car les terminaux Starlink et Starshield utilisent une technologie propriétaire et ne pourraient pas simplement se connecter à OneWeb.

Bohdan Sas, cofondateur de Buntar Aerospace, une start-up ukrainienne spécialisée dans la technologie de défense, a déclaré que l’interruption soudaine des services Starshield “montre à presque tous les utilisateurs finaux, tant en Ukraine qu’à l’étranger, qu’on ne peut pas compter uniquement sur une seule solution susceptible d’être désactivée”.

“Il faut disposer d’une certaine autonomie”, a-t-il ajouté, afin de “ne pas être à la merci des caprices de quelqu’un aujourd’hui”.

Les craintes d’une dépendance excessive vis-à-vis des technologies de défense américaines se sont accrues en Europe ces dernières années, alors que Donald Trump a menacé de se retirer de l’alliance militaire de l’OTAN au moment même où les dirigeants européens considèrent que la Russie représente la plus grande menace pour le continent depuis des décennies.

Le commissaire européen à la Défense, Andrius Kubilius, a déclaré mercredi lors d’une conférence organisée par Politico à Bruxelles que le continent était “assez dépendant des capacités spatiales américaines”.

“La réponse à cette situation consiste à développer nos propres capacités”, a-t-il ajouté, évoquant le projet de constellation de satellites IRIS² de l’Union européenne et exhortant les pays européens à collaborer.

Mais ce projet est encore loin d’être opérationnel, même si tout se déroule comme prévu, ce qui suscite la frustration des responsables gouvernementaux européens. L’Allemagne développe actuellement sa propre constellation de satellites militaires.