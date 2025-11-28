L'Europe ouvre sur de faibles variations, la Fed maintient le moral

Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations vendredi en début de séance, avec un volume de transactions limité, tout en conservant l'espoir d'une prochaine baisse des taux d'intérêt aux États-Unis.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,09% à 8.092,03 points vers 08h27 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,13% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE grappille 0,09%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E évolue en baisse de 0,13%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,06% et le Stoxx 600 .STOXX cède 0,06%.

Les investisseurs entament la dernière séance de la semaine et du mois dans le calme en raison du long week-end de Thanksgiving aux États-Unis, mais avec en tête la perspective d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en décembre, qui a soulagé les marchés au cours d'un mois de novembre marqué par la volatilité.

L'indice paneuropéen STOXX 600 s'apprête à enregistrer un nouveau mois de gains et sa plus forte progression hebdomadaire en deux mois, les espoirs renouvelés d'une baisse imminente des coûts d'emprunt ayant contribué à apaiser les inquiétudes liées aux valorisations des géants de la "tech".

"Les actions ont nettement rebondi en cette semaine raccourcie par Thanksgiving, effaçant quasiment leur baisse de novembre. Cela semble confirmer notre vue selon laquelle la consolidation de début novembre était principalement une respiration plutôt saine après les fortes performances de septembre/octobre, plutôt qu'un changement de tendance", signale Xavier Chapard, stratégiste chez LBPAM.

Il souligne le poids des anticipations sur la politique monétaire américaine sur cette reprise du risque.

"Le fait qu'aucun membre de la Fed n'ait tenté de dissuader les marchés d'anticiper une baisse de taux avant le début de la période de silence ce week-end, ainsi que la publication du Beige Book, ont fini de nous convaincre", dit-il.

Les investisseurs analysent par ailleurs les données préliminaires sur l'inflation IPCH française en novembre, qui est ressortie à 0,8%, comme en octobre. L'Insee a également annoncé vendredi une hausse de 0,5% du produit intérieur brut (PIB) de la France au troisième trimestre, un chiffre inchangé par rapport à l'estimation précédente.

En Allemagne, les ventes au détail ont pour leur part reculé de 0,3% en octobre sur un mois, montrent les données publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique.

Aux valeurs, SMCP SMCP.PA prend 11,09% après avoir annoncé le lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital.

Ailleurs en Europe, Delivery Hero DHER.DE s'envole de 6,87%, un opérateur local signalant un rapport de l'agence Bloomberg selon lequel les investisseurs de la société allemande de livraison de repas à domicile font pression pour une vente ou une cession d'activités.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)