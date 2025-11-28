France: la consommation des ménages augmente de nouveau en octobre (+0,4%), selon l'Insee

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Les dépenses de consommation des ménages français en biens ont augmenté de nouveau en octobre, a annoncé vendredi l'Insee, progressant de 0,4% sur un mois, après 0,3% en septembre.

Sur un an, la hausse est de 0,4% également, et de 0,3% sur les trois mois août-septembre-octobre par rapport aux trois mois précédents.

En octobre, elle est principalement due à une accélération de la consommation d'énergie (+1,4% après +0,6%), explique l'Institut national de la Statistique, "du fait de la nette augmentation de la consommation de gaz et d’électricité, en raison d'un mois d'octobre relativement plus froid que les mois d'octobre des trois dernières années".

La hausse est liée aussi à celle de la consommation alimentaire (+0,4% après +0,1%). L'Insee observe que "la consommation en produits agricoles (non transformés) accélère tout comme celle en produits agroalimentaires". Mais la consommation de tabac baisse pour le sixième mois consécutif.

La consommation de biens fabriqués est stable en revanche, après +0,4% en septembre.

Dans cette catégorie très scrutée pour connaître la santé de l'économie, les dépenses en biens durables "marquent le pas" (+0,1% après +0,7% en septembre 2025). La hausse est portée par celle des "matériels de transport" (+0,3% après +0,6% en septembre), et particulièrement des véhicules neufs. La consommation de biens d'équipement du logement recule un peu en revanche (-0,2% après +1,0% en septembre).

Les dépenses en habillement-textile diminuent de nouveau légèrement (-0,1% comme en septembre). La consommation "d'autres biens fabriqués" augmente de 0,1%, comme en septembre.