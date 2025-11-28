France: le PIB a augmenté de 0,5% au troisième trimestre, confirme l'Insee

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le PIB français a augmenté de 0,5% au troisième trimestre, a confirmé vendredi l'Insee dans ses résultats détaillés, tandis que le pouvoir d'achat des ménages, calculé par unité de consommation, s'est "nettement" replié.

La croissance du PIB, qui a "accéléré" au troisième trimestre, est notamment portée par une hausse des exportations (+3,2%), selon l'Institut national de la Statistique. Parmi les exportations, l'Insee constate une "très forte hausse des exportations de matériels de transport (+13,4%)".

"Au total, la contribution du commerce extérieur à l'évolution du PIB est positive", explique l'institut, tout comme "la demande intérieure finale hors stocks", qui contribue à hauteur de 0,3 point à la croissance du PIB ce trimestre.

En revanche, la variation des stocks a pesé négativement sur la croissance.

De son côté, la consommation des ménages "continue d'augmenter légèrement, grâce à un rebond des dépenses en énergie (+1,3%) qui compense le repli des dépenses en produits alimentaires (-1%).

Mais leur pouvoir d'achat "se replie nettement", avertit l'Insee, avec une baisse de 0,4% au troisième trimestre, sous l'effet combiné du ralentissement des prestations sociales, des impôts versés qui "accélèrent légèrement" (+1,4%), et d'un prix à la consommation qui "repart à la hausse" (+0,5%).

Mécaniquement, le taux d'épargne des ménages est en baisse, à 18,4% au troisième trimestre contre 18,7% au trimestre précédent.

Au cœur des débats du projet de loi de finance toujours en cours au Parlement, les dépenses publiques ont augmenté de 2,6 milliards d'euros au troisième trimestre, mais moins que les recettes publiques (+2,7 milliards d'euros), qui ont augmenté "sous l'effet du rebond des impôts sur le revenu et le patrimoine".

"Ainsi, le besoin de financement des administrations publiques demeure quasi stable au troisième trimestre", affirme l'Insee.