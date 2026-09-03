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Hausse des prix des carburants : les aides sont "reconduites pour deux mois" pour les secteurs les plus exposés, confirme Maud Bregeon
information fournie par Boursorama avec Media Services 03/09/2026 à 12:16
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( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

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Ces aides expiraient initialement le 31 août, alors que les prix des carburants demeurent au-dessus de la barre symbolique des 2 euros le litre.

Une annonce qui soulagera certains portefeuilles. Les aides pour les secteurs les plus exposés à la hausse des carburants "seront reconduites" pour les mois de septembre et octobre, selon la ministre déléguée à l'Energie, Maud Bregeon, sur FranceInfo ce jeudi 3 septembre. Les transporteurs ne seront plus concernés, a précisé le ministère. Le guichet pour les grands rouleurs, à destination des ménages modestes, sera lui prolongé d'un mois, "jusqu'au 31 septembre".

"Ces aides seront reconduites pour deux mois pour les agriculteurs, les pêcheurs, pour le secteur du BTP", a indiqué la ministre. Le gouvernement avait annoncé ces derniers jours son intention de prolonger ces aides sans donner de calendrier. "On fera le point fin octobre, en fonction encore une fois de l'évolution de la situation, comme on le fait depuis le début", a-t-elle ajouté. "Ce sont des secteurs qui sont extrêmement dépendants du prix du baril", a-t-elle expliqué. Le coût du dispositif s'élève à 70 millions d'euros par mois, a indiqué Maud Bregeon.

Le secteur de l'agriculture, victime de la sécheresse, tire la sonnette d'alarme en cette rentrée et réclame par ailleurs des "mesures urgentes". "C'est la priorité absolue du Premier ministre en cette rentrée", a-t-elle assuré. Des annonces interviendront dans "les jours à venir", a-t-elle dit. Destinées aux secteurs d'activité les plus exposés (agriculteurs, pêcheurs, BTP, transporteurs) et aux travailleurs modestes grands rouleurs face à la hausse des prix liée au conflit au Moyen-Orient, ces aides expiraient le 31 août, alors que les prix des carburants demeurent au-dessus de la barre symbolique des 2 euros le litre, notamment le gazole, le plus consommé en France. S'agissant des transporteurs, le ministère a affirmé que le secteur avait "pu répercuter la hausse sur ses contrats".

Le gouvernement veut reconduire le chèque énergie à l'occasion du budget

Concernant le dispositif grands rouleurs, 1,4 million de demandes ont été déposées et la ministre a appelé les "plus de 1,5 million" de personnes éligibles qui n'ont pas fait la demande à "la faire" sur le site dédié. Annoncée le 22 avril par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, en réponse à l'impact sur les prix à la pompe de la guerre au Moyen-Orient, l'indemnité, prévue au départ de 50 euros, avait été portée à 100 euros.

La ministre a également réaffirmé la volonté du gouvernement de reconduire le chèque énergie à l'occasion du budget. "Si le projet de loi de finance n'est pas voté (...) les 4,2 millions de Français qui touchent automatiquement cette aide aux paiements des factures entre 170 et 270 euros ne le toucheront pas en 2027", a-t-elle mis en garde.

Carburants
Prix de l'energie

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