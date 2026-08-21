Une personne passe près de la Bourse de Milan (marché boursier italien)

Les principales Bourses européennes sont ‌presque stables en début de séance vendredi, peinant à trouver leur ​direction alors que s'achève une semaine mouvementée pour les marchés obligataires qui a pesé sur l'appétit pour le risque.

À Paris, le CAC 40 perd ​0,04% à 8.449,78 points vers 07h09 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,03% et ​à Londres, le FTSE 100 prend ⁠0,08%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,23%, le FTSEurofirst 300 ‌de 0,03% et le Stoxx 600 de 0,06%.

Le soulagement apporté sur les marchés d'actions par la baisse des rendements ​obligataires, après que le ‌département américain au Trésor a annoncé doubler le montant ⁠de son programme de rachat de titres à long-terme, n'a duré qu'une séance, la tendance s'étant de nouveau inversée jeudi.

Bien que la pression sur ⁠les obligations européennes ‌soient moindres, le moral des investisseurs reste entamé alors ⁠que les prix du pétrole se maintiennent au-dessus des 90 dollars ‌le baril face à l'absence de progrès dans les négociations ⁠entre l'Iran et les États-Unis en vue d'un accord ⁠de paix au ‌Moyen-Orient.

Dans une journée sans grand catalyseur, les investisseurs attendent la publication des ​indices PMI "flash" pour le mois d'août, ‌afin d'y discerner l'impact de l'inflation sur la santé des entreprises européennes.

Aux valeurs, Bavarian Nordic ​grimpe de 6,5% après avoir déclaré s'attendre à ce que son chiffre d'affaires 2026 se situe dans la partie haute de ⁠sa fourchette de prévisions précédente.

Renault recule de 1,4% après un abaissement de la recommandation de Barclays sur le titre.

Les producteurs d'acier sont bien orientés, ArcelorMittal progressant de 1,5%, Aperam de 2,1%, tandis qu'en Allemagne Thyssenkrupp et Salzgitter grimpent de 4,0% et 3,36% respectivement.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)