L'Europe ouvre sans direction, entre pétrole haut et tensions sur l'obligataire

Une personne passe près de la Bourse de Milan (marché boursier italien)
Les principales Bourses européennes sont presque stables en début de séance vendredi, peinant à trouver leur direction alors que s'achève une semaine mouvementée pour les marchés obligataires qui a pesé sur l'appétit pour le risque.
À Paris, le CAC 40 perd 0,04% à 8.449,78 points vers 07h09 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,03% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,08%.
L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,23%, le FTSEurofirst 300 de 0,03% et le Stoxx 600 de 0,06%.
Le soulagement apporté sur les marchés d'actions par la baisse des rendements obligataires, après que le département américain au Trésor a annoncé doubler le montant de son programme de rachat de titres à long-terme, n'a duré qu'une séance, la tendance s'étant de nouveau inversée jeudi.
Bien que la pression sur les obligations européennes soient moindres, le moral des investisseurs reste entamé alors que les prix du pétrole se maintiennent au-dessus des 90 dollars le baril face à l'absence de progrès dans les négociations entre l'Iran et les États-Unis en vue d'un accord de paix au Moyen-Orient.
Dans une journée sans grand catalyseur, les investisseurs attendent la publication des indices PMI "flash" pour le mois d'août, afin d'y discerner l'impact de l'inflation sur la santé des entreprises européennes.
Aux valeurs, Bavarian Nordic grimpe de 6,5% après avoir déclaré s'attendre à ce que son chiffre d'affaires 2026 se situe dans la partie haute de sa fourchette de prévisions précédente.
Renault recule de 1,4% après un abaissement de la recommandation de Barclays sur le titre.
Les producteurs d'acier sont bien orientés, ArcelorMittal progressant de 1,5%, Aperam de 2,1%, tandis qu'en Allemagne Thyssenkrupp et Salzgitter grimpent de 4,0% et 3,36% respectivement.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)
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