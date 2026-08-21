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L'Europe ouvre sans direction, entre pétrole haut et tensions sur l'obligataire
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 09:27
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Les principales Bourses européennes sont presque stables en début de séance vendredi, peinant à trouver leur direction alors que s'achève une semaine mouvementée pour les marchés obligataires qui a pesé sur l'appétit pour le risque.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,04% à 8.449,78 points vers 07h09 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,03% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,08%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,23%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,03% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,06%.

Le soulagement apporté sur les marchés d'actions par la baisse des rendements obligataires, après que le département américain au Trésor a annoncé doubler le montant de son programme de rachat de titres à long-terme, n'a duré qu'une séance, la tendance s'étant de nouveau inversée jeudi.

Bien que la pression sur les obligations européennes soient moindres, le moral des investisseurs reste entamé alors que les prix du pétrole se maintiennent au-dessus des 90 dollars le baril face à l'absence de progrès dans les négociations entre l'Iran et les États-Unis en vue d'un accord de paix au Moyen-Orient.

Dans une journée sans grand catalyseur, les investisseurs attendent la publication des indices PMI "flash" pour le mois d'août, afin d'y discerner l'impact de l'inflation sur la santé des entreprises européennes.

Aux valeurs, Bavarian Nordic BAVA.CO grimpe de 6,5% après avoir déclaré s'attendre à ce que son chiffre d'affaires 2026 se situe dans la partie haute de sa fourchette de prévisions précédente.

Renault RENA.PA recule de 1,4% après un abaissement de la recommandation de Barclays sur le titre.

Les producteurs d'acier sont bien orientés, ArcelorMittal

MT.AS progressant de 1,5%, Aperam APAM.PA de 2,1%, tandis qu'en Allemagne Thyssenkrupp TKAG.DE et Salzgitter SZGG.DE grimpent de 4,0% et 3,36% respectivement.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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