France: "faibles performances" du secteur privé en août (Indice PMI Flash)

( AFP / ANGELA WEISS )

L'activité du secteur privé français a enregistré "de faibles performances" en août, la hausse de la production manufacturière, une première depuis avril, n'ayant pas suffi à compenser la contraction enregistrée par le secteur des services, qui a souffert des fortes chaleurs.

L'indice PMI Flash publié vendredi par l'agence S&P Global, mesurant l'activité, est tombé à 48,8 en août, contre 49,4 en juillet. Un indice inférieur à 50 signale une baisse de l'activité.

"Conjugué à la légère contraction enregistrée le mois précédent, ce nouveau repli de l'activité (modeste mais légèrement plus marqué qu'en juillet) préfigure de faibles performances trimestrielles dans la deuxième principale économie de la zone euro", relève S&P Global dans son communiqué.

"En outre, la baisse de la demande de biens et de services s'est accélérée au cours du mois, tandis que l'emploi a reculé et que la confiance s'est affaiblie", est-il précisé.

Cette estimation met en évidence "le maintien d'une conjoncture fragile en France", relève Joe Hayes, économiste à S&P Global Market Intelligence.

L'indice mesurant l'activité du secteur des services s'est établi à 48,4 en août, au plus bas depuis deux mois, contre 49,6 en juillet.

Celui mesurant la production de l'industrie manufacturière a grimpé à 50,7, au plus haut depuis quatre mois, et retrouvant un niveau supérieur à 50, après 48,5 en juillet.

L'indice de l'industrie dans son ensemble - qui comprend, outre la production, les stocks de produits finis, l'emploi, ou encore les prix, entre autres - s'est lui établi à 51,5, contre 49,8 en juillet.

"Certaines entreprises, principalement dans le secteur des services, (ont) mentionné l'impact négatif des fortes chaleurs sur les niveaux d'activité et de la demande", ajoute Joe Hayes.

"Le secteur manufacturier a toutefois retrouvé un certain dynamisme, la production ayant augmenté pour la première fois depuis la hausse d'avril, qui avait été portée par la constitution de stocks de sécurité", indique-t-il encore.