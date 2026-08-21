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France: le climat des affaires s'améliore de nouveau en août, selon l'Insee
information fournie par Boursorama avec AFP 21/08/2026 à 10:24
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( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le climat des affaires continue doucement sa remontée en août, en légère augmentation pour le troisième mois consécutif, tandis que le climat de l'emploi reste stable, selon les indicateurs publiés vendredi par l’Insee.

L’indicateur synthétique du climat des affaires, calculé tous les mois à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, s'établit à 98 et gagne un point par rapport à juillet. Il se rapproche de son niveau moyen de 100, souligne l'Insee.

Dans le détail, l'indicateur des affaires augmente de deux points dans l'industrie (de 101 à 103) et d'un point seulement dans les services (de 99 à 100). Il reste stable dans le bâtiment, qui demeure à 96 points le plus faible des secteurs.

L'indicateur dans le commerce de détail est lui en hausse de trois points sur un mois et s'établit à 99 points, après avoir été révisé de trois points à la baisse pour le mois de juillet, indique l'Insee, qui intègre rétrospectivement des réponses tardives d'entreprises.

L'amélioration du climat des affaires dans le commerce de détail et de réparation automobile "s'explique par la hausse des soldes relatifs aux intentions de commandes et aux ventes passées", indique l'Insee.

La progression dans l'industrie s'explique elle par "la hausse du solde d'opinion sur les perspectives personnelles de production", et l'Insee note une demande prévue en hausse dans les services.

L'indicateur synthétique du climat de l'emploi "se maintient", note aussi le prévisionniste.

Annoncé à 98 en juillet, il a finalement été révisé à 99, et reste stable pour le mois d'août.

1 commentaire

  • 13:54

    Août le mois des vacances, et c'est là que le climat des affaires s'améliore en France. Finalement ce n'est pas lié au hasard, ni au changement climatique. Juste dû au fait que pour les vacances, nous sommes les champions, même avec un litron de gasoil au sommet, personne ne se plaint. Bon à la rentrée, ça va être différent. On va parler boulot, et ça, c'est compliqué.

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