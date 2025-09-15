L'Europe ouvre en petite hausse avant une semaine riche en décisions de politique monétaire

Les principales Bourses européennes progressent en début de séance lundi alors que les investisseurs se concentrent notamment sur la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) mercredi.

À Paris, le CAC 40 .FCHI se hisse de 0,46% à 7.861,41 points vers 07h18 GMT. Le Dax .GDAXI à Francfort se renforce de 0,47%, tandis que le FTSE à Londres .FTSE progresse de 0,12%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 prend 0,36%, l'EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 0,46% et le Stoxx 600 .STOXX croît de 0,25%.

Les investisseurs ne semblent pas s'inquiéter lundi de la dégradation de la note de crédit à long terme de la France à A+, contre AA- précédemment, par Fitch vendredi.

Le rendement de l'OAT française à dix ans était quasi-stable, à 3,4988%, et l'écart de rendement avec le Bund allemand de même échéance évoluait peu, autour de 80 points de base.

Les marchés se concentrent plutôt sur les nombreuses décisions de politique monétaire à venir cette semaine.

A l'issue de sa réunion de mardi et mercredi, la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait notamment baisser ses taux après neuf mois de statut quo.

Les contrats à terme montrent que les marchés intègrent avec une quasi-certitude que les taux des fonds fédéraux, actuellement dans une fourchette de 4,25%-4,50%, vont baisser d'un quart de point la semaine prochaine, tandis que la probabilité d'une réduction de 50 points est d'environ 10%.

Aux valeurs, Rubis RUBF.PA prend 6,03% après que Bloomberg a rapporté vendredi que CVC Capital Partners et Trafigura lorgnaient la société française.

Virbac VIRB.PA perd au contraire 7,9% après ses résultats.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Blandine Hénault)