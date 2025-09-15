Chine-Une enquête préliminaire démontrerait que Nvidia a enfreint la loi anti-monopole

par Eduardo Baptista et Liam Mo

Le gendarme chinois des marchés financiers a déclaré lundi qu'une enquête préliminaire avait conclu que le géant américain des puces électroniques Nvidia NVDA.O avait violé la loi anti-monopole du pays.

La brève déclaration de l'Administration d'État pour la régulation des marchés (SAMR) n'a pas précisé comment l'entreprise américaine aurait pu enfreindre les lois anti-monopoles chinoises.

Le SAMR a déclaré lundi poursuivre ses investigations.

En décembre, la Chine a ouvert une enquête sur Nvidia en raison de ce qu'elle a qualifié de violations présumées de la loi anti-monopole du pays. Cette enquête a été largement perçue comme une mesure de rétorsion contre les restrictions imposées par Washington au secteur des puces chinoises.

Selon la législation chinoise en matière de concurrence, les entreprises peuvent se voir infliger des amendes allant de 1% à 10% de leurs ventes annuelles de l'année précédente.

Nvidia n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Au cours du dernier exercice fiscal, les ventes en Chine ont représenté 13% du chiffre d'affaires de Nvidia.

L'annonce de l'autorité chinoise de régulation des marchés survient alors que les États-Unis et la Chine tiennent des négociations commerciales à Madrid durant lesquelles les puces, dont celles fabriquées par Nvidia, devraient être à l'ordre du jour.

(Rédigé par la rédaction de Pékin ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)