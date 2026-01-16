L'Europe ouvre en petite baisse, une semaine chargée touche à sa fin

Les principales Bourses européennes sont en petite baisse en début de séance vendredi, alors qu'une semaine mouvementée sur le plan géopolitique et marquée par le début de la saison de résultats financiers aux Etats-Unis touche à sa fin, et que la thématique liée à l'intelligence artificielle (IA) a retrouvé un élan boursier.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,06% à 8.308,48 points vers 08h07 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,05% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,01%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,04% et le Stoxx 600 .STOXX abandonne 0,05%.

Sur le plan géopolitique, Donald Trump a reçu jeudi à la Maison blanche la cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, une rencontre qui pourrait peser dans la façon dont le président américain conçoit l'avenir politique du Venezuela, qu'il entend redessiner, après que Washington a mené ce mois-ci des frappes contre Caracas pour capturer le président Nicolas Maduro.

En ce qui concerne l'IA, jeudi, TSMC 2330.TW a fait état d'un bond de 35% de son bénéfice au quatrième trimestre, atteignant ainsi un niveau record qui a largement dépassé les prévisions.

"Nous savons qu'il subsiste des doutes quant aux dépenses d'investissement et à l'IA en général, et je pense que le rapport publié hier par TSMC, qui est assez solide et optimiste, a certainement donné un coup de pouce bien nécessaire aux entreprises spécialisées dans l'IA qui ont connu des difficultés à Wall Street ces derniers mois", estime Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

Par ailleurs, en Allemagne, l'inflation calculée selon les normes européennes (IPCH) a ralenti à 2,0% sur un an en décembre, confirmant les données préliminaires, montrent vendredi les chiffres définitifs de l'Office fédéral de la statistique.

Aux valeurs, Monte dei Paschi BMPS.MI abandonne 1,1%. La société italienne Delfin, véhicule d'investissement de la famille Del Vecchio et principal investisseur dans Monte dei Paschi a déclaré vendredi qu'elle ne discutait pas de la vente de sa participation dans la banque avec Unicredit CRDI.MI ou d'autres parties.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)