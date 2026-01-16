Lockheed Martin valide le lancement vertical de son missile JAGM
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 10:12
Ce test, réalisé à China Lake en Californie, confirme la capacité du missile à assurer une protection à 360 degrés, particulièrement cruciale pour les navires de combat de la Marine américaine.
Au-delà de sa polyvalence sur terre et en mer, le JAGM a démontré son efficacité dans la lutte contre les systèmes aériens sans pilote (C-UAS), neutralisant avec succès des drones lors de la démonstration.
Équipé d'un autodirecteur bimode alliant laser semi-actif (SAL) et ondes millimétriques (MMW), ce système permet de détecter et de détruire des menaces variées, incluant des drones et des véhicules de surface non habités.
Casey Walsh, directeur de la gestion des programmes, souligne que cette architecture unifiée "renforce la survivabilité et la flexibilité pour les opérations de combat futures" grâce à une intégration fluide sur plusieurs domaines.
Ce succès valide une solution de défense prête au combat, répondant aux besoins urgents de modernisation des forces navales face aux nouvelles menaces asymétriques.
Valeurs associées
|578,360 USD
|NYSE
|+1,01%
A lire aussi
-
Droits de douane, voitures électriques...: Carney annonce des accords et un nouveau partenariat avec Pékin
Le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé vendredi à Pékin des accords avec la Chine sur les droits de douane réciproques et sur l'importation de véhicules électriques, au cours d'une visite saluée comme le début d'un nouveau partenariat après des années ... Lire la suite
-
Le procès d'un jeune Afghan qui avait foncé avec une voiture sur un cortège syndical début 2025 à Munich, faisant deux morts et une quarantaine de blessés, s'est ouvert vendredi matin dans cette ville allemande, l'accusation lui attribuant des motivations islamistes. ... Lire la suite
-
Plus de 250 personnes ont été évacuées vendredi après qu'un incendie a ravagé un quartier défavorisé près du district de Gangnam, dans le sud de Séoul, ont annoncé les autorités. L’incendie s’est déclaré au petit matin à Guryong, souvent décrit comme l'un des derniers ... Lire la suite
-
Semi-conducteurs: Washington décroche des investissements taïwanais massifs pour réduire sa dépendance
Les Etats-Unis ont conclu un accord majeur avec Taïwan pour que la production de semi-conducteurs soit développée massivement sur le sol américain et réduire ainsi leur dépendance, en échange d'une baisse des droits de douane sur les produits taïwanais. "Nous avons ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer