Lockheed Martin valide le lancement vertical de son missile JAGM
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 10:12

Le géant de l'armement vient de franchir une étape technologique majeure avec le premier tir vertical à 90 degrés du missile air-sol commun (JAGM) via son nouveau lanceur quadruple JQL.

Ce test, réalisé à China Lake en Californie, confirme la capacité du missile à assurer une protection à 360 degrés, particulièrement cruciale pour les navires de combat de la Marine américaine.

Au-delà de sa polyvalence sur terre et en mer, le JAGM a démontré son efficacité dans la lutte contre les systèmes aériens sans pilote (C-UAS), neutralisant avec succès des drones lors de la démonstration.

Équipé d'un autodirecteur bimode alliant laser semi-actif (SAL) et ondes millimétriques (MMW), ce système permet de détecter et de détruire des menaces variées, incluant des drones et des véhicules de surface non habités.
Casey Walsh, directeur de la gestion des programmes, souligne que cette architecture unifiée "renforce la survivabilité et la flexibilité pour les opérations de combat futures" grâce à une intégration fluide sur plusieurs domaines.

Ce succès valide une solution de défense prête au combat, répondant aux besoins urgents de modernisation des forces navales face aux nouvelles menaces asymétriques.

