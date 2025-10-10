 Aller au contenu principal
CAC 40
8 058,23
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe ouvre en ordre dispersé, les yeux rivés sur la politique française
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 09:12

Les principales Bourses européennes sont en ordre dispersé en début de séance vendredi, alors que les investisseurs attendent de savoir qui sera le prochain Premier ministre français, qui doit être nommé avant la fin de la journée.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,24% à 8.060,55 points vers 07h06 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,22% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,09%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,21%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,03% et le Stoxx 600 .STOXX progresse de 0,01%.

Ce vendredi, les regards se tournent vers la situation politique en France, où le président Emmanuel Macron a promis de nommer un nouveau Premier ministre d'ici vendredi soir.

Selon plusieurs partis politiques, les chefs de partis et présidents de groupes à l'Assemblée nationale, hors Rassemblement national (RN) et France insoumise (LFI), ont été conviés vendredi à 14h30 (12h30 GMT) à l'Elysée.

Les investisseurs surveillent aussi la situation au Proche-Orient, alors que le gouvernement israélien a ratifié vendredi l'accord de cessez-avec le Hamas, ouvrant la voie à la cessation des combats à Gaza dans les prochaines 24 heures.

Aux valeurs, Stellantis STLAM.MI progresse de 2,05% après avoir annoncé vendredi une hausse de 13% de ses facturations consolidées au troisième trimestre, par rapport à la période identique de 2024, à 1,3 million de véhicules selon des chiffres préliminaires.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

CAC 40
8 057,63 Pts Euronext Paris +0,20%
DAX
24 653,78 Pts XETRA +0,17%
EURO STOXX 50
5 635,38 Pts DJ STOXX +0,17%
FTSE 100
9 499,10 Pts FTSE Indices -0,11%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Pétrole Brent
64,70 USD Ice Europ -0,81%
Pétrole WTI
61,07 USD Ice Europ -0,70%
STELLANTIS
9,360 EUR MIL +1,40%
STOXX Europe 600
571,24 Pts DJ STOXX -0,01%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

