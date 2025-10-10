La Guadeloupe en vigilance rouge, une personne disparue au passage de la tempête Jerry

Des vagues s'écrasent sur le littoral de Basse-Terre, en Guadeloupe, après le passage d'une tempête le 13 août 2024 ( AFP / Brian NOCANDY )

La Guadeloupe reste placée vendredi en vigilance rouge pour "fortes pluies et orages" au passage de la tempête tropicale Jerry, qui a provoqué d'importantes précipitations et la disparition d’un automobiliste, mais des dégâts globalement limités sur l'archipel.

Le niveau de vigilance a toutefois été abaissé à jaune pour le risque de "vagues-submersion" et de "vents violents", après avoir été orange dans la nuit, signe d'une amélioration progressive de la situation.

Les pompiers recherchent un véhicule et son conducteur emportés par les eaux dans la commune du Moule, sur la côte est, a appris l'AFP. Les opérations sont rendues difficiles par la nature "délicate" de la zone, ont-ils précisé. La préfecture a confirmé qu'une personne était recherchée.

Dans la nuit, des cumuls de pluie compris entre 100 et 180 mm ont été enregistrés en six heures sur la Grande-Terre, selon l'institut météorologique. Plusieurs axes routiers ont été coupés, notamment aux Abymes et dans les zones les plus touchées, a indiqué le gestionnaire Routes de Guadeloupe.

Les établissements scolaires et les services administratifs sont restés fermés vendredi. Les transports en commun et les liaisons maritimes inter-îles ont stoppé leurs rotations, selon les compagnies de transportsd.

EDF faisait état vendredi matin d'environ 600 clients privés d'électricité sur l'ensemble du territoire.

Les pompiers ont indiqué être intervenus 23 fois pour des inondations. Deux véhicules ont été emportés par les eaux, dont un dont le conducteur a dû être mis en sécurité, selon la même source. Un remorqueur s'est par ailleurs échoué sur une plage de Basse-Terre et ses sept occupants ont été secourus, ont précisé les secours.

Dans son dernier bulletin publié à 09H17 (15H17 à Paris), le centre météorologique de Guadeloupe estimait que la tendance "est à l'amélioration progressive" mais que de "brefs passages d'averses intenses et orageuses peuvent encore se produire localement".

Les rafales de vent, qui ont atteint 108 km/h sur l'île de La Désirade (est), "vont nettement baisser dans l'après-midi", ajoutait Météo-France.

- Pluies et coupures en Martinique -

Dans un précédent bulletin, le service météorologique avait prévenu qu'une "bande spiralée, génératrice de très fortes pluies tenaces et orageuses", se mettait en place sur l'archipel après des "pluies diluviennes" dans l'est et le nord de la Grande-Terre.

Les cumuls de pluie devaient alors dépasser 200 mm sur le relief et atteindre 100 à 150 mm ailleurs.

Jeudi soir, la préfecture de Guadeloupe avait annoncé la mise en place dès 17H00 (23H00 à Paris) du centre opérationnel départemental en raison de "très fortes précipitations" attendues dans la nuit de jeudi à vendredi

Plus au sud, la Martinique a été placée en vigilance orange pour "fortes pluies et orages" et "vagues-submersion".

Environ 2.400 clients étaient privés de courant vendredi matin, selon EDF. "Les équipes sont à pied d'œuvre pour réalimenter, mais la météo persistante rend difficile certains déplacements", a indiqué l'électricien à l’AFP.

Des cumuls de pluie pouvant atteindre "100 à 120 mm, localement 150 mm" étaient attendus, a précisé Météo-France dans la matinée. La mer demeurait forte, avec des creux moyens proches de trois mètres et des vagues pouvant atteindre 4 à 4,5 mètres, ajoutait l'organisme.

Les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, plus au nord, ont elles été placées en vigilance orange pour "pluies et orages". les écoles y sont restées fermées vendredi.

"Les précipitations les plus fortes à l'arrière du système viendront impacter Saint-Martin et Saint-Barthélemy dès la fin de la matinée", a indiqué la préfecture des deux territoires, ajoutant avoir pris "la décision de fermer l'ensemble des établissements scolaires pour la journée".

La tempête tropicale Jerry, initialement attendue plus au large, a dévié d'environ 60 km vers l'ouest jeudi. Après son passage à proximité de l'arc antillais, elle doit poursuivre vers l'Atlantique nord où elle pourrait se renforcer pour devenir un ouragan de catégorie 1.