L'Europe ouvre en ordre dispersé, les yeux rivés sur la Fed

Les principales Bourses européennes sont en ordre dispersé en début de séance lundi, les investisseurs attendant de savoir si la Réserve fédérale américaine (Fed) va baisser ses taux mercredi.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,34% à 8.086,90 points vers 08h12 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,13% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,03%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,22%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 abandonne 0,14% et le Stoxx 600

.STOXX recule de 0,14%.

Les contrats à terme laissent entrevoir environ 85% de chances d'une réduction d'un quart de point des taux de la Fed.

Pourtant, les commentaires des responsables suggèrent qu'au moins deux des douze membres votants de la Fed s'opposeront à une baisse, et que d'autres membres pourraient s'y opposer également, même si un gouverneur nommé par le président américain Donald Trump plaide en faveur d'une réduction de 50 points de base ou plus.

En ce qui concerne la géopolitique, l'émissaire américain sur le départ Keith Kellogg a affirmé dimanche qu'un accord de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine était "très proche" alors que le Kremlin a exigé des modifications "radicales" de la part des Etats-Unis.

Aux valeurs, Galderma GALD.S progresse de 3,4% après que L'Oréal OREP.PA a annoncé lundi l'acquisition de 10% supplémentaires dans le spécialiste de la dermatologie pour un montant non dévoilé, portant sa participation totale à 20%. Le titre L'Oréal abandonne en revanche 1,6%.

TKMS TKMS.DE abandonne 1,32% après avoir donné lundi des perspectives mitigées pour l'exercice 2026, soulignant sa dépendance à l'égard de commandes individuelles importantes et de calendriers de paiement qui s'étendent parfois sur plusieurs années.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)