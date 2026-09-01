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L'Europe ouvre en ordre dispersé, l'inflation et les PMI dans le viseur
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 09:36
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Les principales Bourses européennes sont en ordre dispersé en début de séance mardi, en amont de la publication des données préliminaires sur l'inflation en zone euro et des PMI finaux, tandis que la reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran incite à la prudence.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,38% à 8.366,19 points vers 07h27 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,25% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,41%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,05%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,08% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,03%.

La résurgence des tensions au Moyen-Orient attise les craintes de resserrement monétaire, alors que les investisseurs prennent connaissance des données préliminaires de l'inflation en plus des indices finaux de directeur d'achat, à l'approche des réunions de politique monétaire.

Tandis que les chiffres préliminaires publiés lundi ont montré que l'inflation allemande sur un an s'est accélérée à 2,9% en août, les données flash sur l'inflation en zone euro seront publiées à 09h00 GMT.

Le contexte géopolitique conjugué aux prévisions croissantes de hausse des taux s'avère néfaste au marché obligataire, les rendements à long terme culminant à des sommets.

Aux valeurs, Air Liquide AIRP.PA gagne 3,6% et se place en tête du CAC 40, après que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a pris une participation dans le spécialiste des gaz industriels et l'exhorte à améliorer ses marges, ont indiqué à Reuters des sources proches du dossier.

Viridien VIRI.PA grimpe de 7,2% à la suite d'une initiation du suivi de la valeur à "acheter" par Goldman Sachs.

Ailleurs en Europe, Partners Group PGHN.S chute de 7,4% après que le géant suisse du capital-investissement a annoncé mardi un bénéfice net semestriel en baisse de 13% sur un an.

Novartis NOVN.S bondit de 5,3% alors que le Wall Street Journal a rapporté que le laboratoire a suspendu fin août huit essais cliniques d'une thérapie expérimentale contre des maladies auto-immunes et neurologiques après le décès de trois patients.

(Rédigé par Coralie Lamarque)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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