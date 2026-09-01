WPP va supprimer jusqu'à 1.000 emplois supplémentaires selon le Financial Times

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WPP prévoit ‌de supprimer jusqu'à 1.000 emplois supplémentaires ​d'ici à la fin de l'année et pourrait céder des activités non stratégiques et ​des actifs immobiliers dans le cadre de sa ​restructuration menée par sa ⁠nouvelle directrice générale, Cindy Rose, a ‌rapporté mardi le Financial Times (FT), citant des sources proches du dossier.

Cindy ​Rose a ‌présenté en février son plan ⁠visant à relancer la croissance en 2027 en simplifiant la structure de WPP et ⁠en regroupant ‌ses agences créatives Ogilvy, VML ⁠et AKQA sous une nouvelle entité ‌baptisée "WPP Creative", afin de tirer ⁠parti de la puissance de l’IA ⁠après avoir ‌perdu des clients majeurs au profit notamment ​de Publicis.

WPP a ‌supprimé environ 11.000 emplois depuis le début de l'année ​2025, ce qui a ramené ses effectifs totaux à 97.388 au ⁠30 juin 2026, selon le FT.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement ces informations.

(Rédigé par Anusha Shah à Bangalore, version française Aleksandra Kret, édité par ​Augustin Turpin)