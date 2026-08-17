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L'Europe ouvre en ordre dispersé, entre impasse au Moyen-Orient et espoirs sur les taux
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 10:26
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Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

Ouverture des marchés à la Bourse de Londres

Les principales Bourses européennes sont ‌en ordre dispersé lundi en début d'une séance qui ne compte pas de ​catalyseur majeur au programme, la prudence restant de mise face à l'absence d'évolution sur le front géopolitique au Moyen-Orient, même si le soulagement apporté par les ​données d'inflation américaines la semaine dernière continue d'alimenter l'appétit pour le risque.

À Paris, le CAC 40 ​perd 0,05% à 8.632,71 points vers 07h11 ⁠GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,07% et à Londres, le ‌FTSE 100 monte de 0,33%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,34%, le FTSEurofirst 300 de 0,28% et le Stoxx ​600 de 0,23%.

Les déclarations de ‌Téhéran et Washington au cours du week-end ont largement ⁠entamé lundi les espoirs d'une reprise des pourparlers de paix en vue d'un redémarrage du trafic pétrolier par le détroit stratégique d'Ormuz.

Le Brent reste néanmoins sous ⁠la barre des ‌90 dollars le baril et recule de 0,16% à 88,38 ⁠dollars, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,78% ‌à 81,76 dollars.

L'Iran a exhorté samedi les États-Unis à accepter leur ⁠défaite, tandis que le président Donald Trump a appelé ⁠les Américains à endurer ‌la hausse des prix du carburant.

Les données américaines des ventes au détail, de ​la confiance des ménages et de ‌l'inflation, publiées la semaine dernière, continuent néanmoins de soutenir les marchés d'actions, les opérateurs tablant désormais ​sur une probabilité d'environ 25% d'une hausse des taux de la Fed d'un quart de point le mois prochain, contre 50% auparavant.

Aux valeurs, le ⁠laboratoire belgo-néerlandais ArgenX bondit de près de 8% après les résultats d'une étude avancée sur son médicament efgartigimod.

Le secteur européen des puces est bien orienté, STMicroelectronics se hissant en tête de l'indice CAC 40 (+3%°, tandis que les titres Soitec, ASML, ASMI et BESI emportent environ 2% chacun.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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