L'Europe ouvre en ordre dispersé avec les données économiques et les résultats financiers

Les principales Bourses européennes sont en ordre dispersé en début de séance vendredi, alors que les investisseurs analysent une série de données économiques et de résultats financiers.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,04% à 8.617,69 points vers 08h07 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,01% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,02%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 progresse de 0,13% et le Stoxx 600

.STOXX avance de 0,15%.

Les investisseurs concentrent leur attention sur les données économiques publiées en Europe.

La croissance de l'économie française a accéléré au quatrième trimestre par rapport au précédent, tandis que les données préliminaires sur l'inflation harmonisée en France ont également révélé une accélération, plus marquée que prévu, selon les chiffres de l'Insee vendredi.

Sur le plan géopolitique, les Etats-Unis et l'Iran ont effectué jeudi à Genève des progrès significatifs en vue de régler leur différend de longue date sur le programme nucléaire de Téhéran, a déclaré le chef de la diplomatie d'Oman, qui sert de médiateur à ces négociations, sur fond de renforcement de la présence militaire américaine au Proche-Orient qui suscite la crainte de possibles frappes en Iran. Les deux parties restent cependant encore très éloignées.

Aux valeurs, TP TEPRF.PA abandonne 7,1% après ses résultats, tout comme Vallourec VLLP.PA et Valeo VLOF.PA qui abandonnent environ 3% chacun.

En revanche, BioMérieux BIOX.PA est le vert, également après ses résultats, et avance de 3,4%.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)