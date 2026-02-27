 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre en ordre dispersé avec les données économiques et les résultats financiers
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 09:22

Les principales Bourses européennes sont en ordre dispersé en début de séance vendredi, alors que les investisseurs analysent une série de données économiques et de résultats financiers.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,04% à 8.617,69 points vers 08h07 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,01% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,02%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 progresse de 0,13% et le Stoxx 600

.STOXX avance de 0,15%.

Les investisseurs concentrent leur attention sur les données économiques publiées en Europe.

La croissance de l'économie française a accéléré au quatrième trimestre par rapport au précédent, tandis que les données préliminaires sur l'inflation harmonisée en France ont également révélé une accélération, plus marquée que prévu, selon les chiffres de l'Insee vendredi.

Sur le plan géopolitique, les Etats-Unis et l'Iran ont effectué jeudi à Genève des progrès significatifs en vue de régler leur différend de longue date sur le programme nucléaire de Téhéran, a déclaré le chef de la diplomatie d'Oman, qui sert de médiateur à ces négociations, sur fond de renforcement de la présence militaire américaine au Proche-Orient qui suscite la crainte de possibles frappes en Iran. Les deux parties restent cependant encore très éloignées.

Aux valeurs, TP TEPRF.PA abandonne 7,1% après ses résultats, tout comme Vallourec VLLP.PA et Valeo VLOF.PA qui abandonnent environ 3% chacun.

En revanche, BioMérieux BIOX.PA est le vert, également après ses résultats, et avance de 3,4%.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BIOMERIEUX
101,8000 EUR Euronext Paris +5,60%
CAC 40
8 613,58 Pts Euronext Paris -0,09%
DAX
25 370,02 Pts XETRA +0,32%
EURO STOXX 50
6 170,96 Pts DJ STOXX +0,15%
FTSE 100
10 902,86 Pts FTSE Indices +0,52%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Pétrole Brent
71,58 USD Ice Europ +0,94%
Pétrole WTI
66,06 USD Ice Europ +0,93%
STOXX Europe 600
635,45 Pts DJ STOXX +0,36%
TELEPERFORMANCE
52,2200 EUR Euronext Paris -2,17%
VALEO
12,4000 EUR Euronext Paris -2,40%
VALLOUREC
19,7850 EUR Euronext Paris -0,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

