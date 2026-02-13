L'Europe ouvre en ordre dispersé au terme d'une semaine riche en résultats

Les principales Bourses européennes sont en ordre dispersé en début de séance vendredi, alors qu'une semaine chargée en résultats financiers touche à sa fin.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,46% à 8.302,07 points vers 08h13 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,05% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,16%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,03% et le Stoxx 600 .STOXX abandonne 0,08%.

En cette fin de semaine riche en résultats d'entreprises, les craintes sur le secteur technologique et les groupes susceptibles d'être affectés par le développement rapide de l'intelligence artificielle (IA) refont surface.

Et la chute des valeurs technologiques est revenue en force. La dernière baisse a été déclenchée par Cisco, dont les marges ont été comprimées par la flambée des coûts des puces mémoire, effrayant les investisseurs qui tablaient sur des bénéfices en forte hausse.

Par ailleurs, les marchés attendent les données sur l'inflation américaine qui seront publiées aujourd'hui à 13h30 GMT. Les prévisions tablent sur une hausse mensuelle de 0,3% de l'indice de référence pour janvier, ce qui suffirait à faire passer le taux annuel de 2,7% à 2,5%.

En Europe, les investisseurs attendent les chiffres sur le PIB dans la zone euro à 10h GMT.

Aux valeurs, Capgemini CAPP.PA progresse de 2,5% après ses résultats 2025 et perspectives 2026. Ubisoft UBIP.PA est dans le vert aussi et avance de 8,8% après ses résultats.

En revanche, TF1 TFFP.PA baisse de 12,4% après ses résultats.

L'Oréal OREP.PA , dans le rouge aussi, abandonne 5,5% après ses résultats.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)