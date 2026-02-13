 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe ouvre en ordre dispersé au terme d'une semaine riche en résultats
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 09:25

Les principales Bourses européennes sont en ordre dispersé en début de séance vendredi, alors qu'une semaine chargée en résultats financiers touche à sa fin.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,46% à 8.302,07 points vers 08h13 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,05% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,16%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,03% et le Stoxx 600 .STOXX abandonne 0,08%.

En cette fin de semaine riche en résultats d'entreprises, les craintes sur le secteur technologique et les groupes susceptibles d'être affectés par le développement rapide de l'intelligence artificielle (IA) refont surface.

Et la chute des valeurs technologiques est revenue en force. La dernière baisse a été déclenchée par Cisco, dont les marges ont été comprimées par la flambée des coûts des puces mémoire, effrayant les investisseurs qui tablaient sur des bénéfices en forte hausse.

Par ailleurs, les marchés attendent les données sur l'inflation américaine qui seront publiées aujourd'hui à 13h30 GMT. Les prévisions tablent sur une hausse mensuelle de 0,3% de l'indice de référence pour janvier, ce qui suffirait à faire passer le taux annuel de 2,7% à 2,5%.

En Europe, les investisseurs attendent les chiffres sur le PIB dans la zone euro à 10h GMT.

Aux valeurs, Capgemini CAPP.PA progresse de 2,5% après ses résultats 2025 et perspectives 2026. Ubisoft UBIP.PA est dans le vert aussi et avance de 8,8% après ses résultats.

En revanche, TF1 TFFP.PA baisse de 12,4% après ses résultats.

L'Oréal OREP.PA , dans le rouge aussi, abandonne 5,5% après ses résultats.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CAC 40
8 319,51 Pts Euronext Paris -0,25%
CAPGEMINI
103,1000 EUR Euronext Paris +3,37%
DAX
24 836,24 Pts XETRA -0,07%
EURO STOXX 50
6 005,18 Pts DJ STOXX -0,10%
FTSE 100
10 430,58 Pts FTSE Indices +0,27%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
L'OREAL
373,3500 EUR Euronext Paris -4,67%
Pétrole Brent
67,69 USD Ice Europ +0,21%
Pétrole WTI
62,97 USD Ice Europ +0,22%
STOXX Europe 600
618,44 Pts DJ STOXX -0,01%
TF1
7,4000 EUR Euronext Paris -6,86%
UBISOFT
4,6180 EUR Euronext Paris +12,28%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank