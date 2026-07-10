L'Europe ouvre en légère hausse, prudence face aux tensions au Moyen-Orient

Les principales Bourses européennes avancent légèrement vendredi en début de séance, la prudence s'imposant après la reprise cette semaine des hostilités entre les États-Unis et l'Iran.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,28% à 8.349,89 points vers 07h40 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,30% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE grappille 0,06%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E grignote 0,02%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,16% et le Stoxx 600 .STOXX 0,18%.

L'incertitude quant à l'évolution des tensions au Moyen-Orient incite les investisseurs à la retenue, le président américain Donald Trump ayant même déclaré que l'accord signé entre Washington et Téhéran en juin dernier était lettre morte.

Si la hausse des prix du pétrole résultant de l'escalade de cette semaine s'est apaisée, tout comme les tensions sur le marché obligataire, les craintes d'une impasse prolongée dans les négociations qui devaient suivre l'accord de juin devraient maintenir les investisseurs en alerte.

"Ni guerre, ni paix, donc, mais de quoi raviver la tension sur les divers paramètres pouvant affecter les conditions macro : le prix du pétrole, l'inflation, le degré d'incertitude, les taux d'intérêt", écrit Bruno Cavalier, chef économiste chez ODDO, dans une note publiée vendredi.

Le CAC 40 et le Stoxx s'orientent ainsi tous deux vers une baisse hebdomadaire.

Le secteur technologique .SX8P du Stoxx 600 n'apporte aucun soutien, reculant de 0,97%, après ses gains de la veille et alors que les investisseurs se préparent au début de cotation du groupe sud-coréen SK Hynix 000660.KS à la Bourse de New York, plus tard dans la journée.

Les inquiétudes liées aux valorisations élevées des actions liées à l'intelligence artificielle (IA) continuent de préoccuper les investisseurs et pourraient s'intensifier à l'approche de la saison des résultats des entreprises.

Aux valeurs individuelles, easyJet grimpe de 13% après que la compagnie aérienne britannique a donné son accord de principe à une offre de rachat d'Apollo Global APO.N , écartant ainsi une offre inférieure de Castlelake.

Vodafone VOD.L prend quant à lui 11%, l'opérateur télécoms émirati E& Group EAND.AD ayant annoncé vendredi son intention de céder l'intégralité de sa participation dans le groupe à une société détenue par le groupe familial de Xavier Niel, fondateur d'Iliad.

ArcelorMittal MT.AS avance de plus de 5% après un relèvement de la recommandation de la part de JP Morgan.

(Rédigé par Diana Mandiá)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|