CAC 40
7 955,13
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe ouvre en légère baisse, prudence avant Powell à Jackson Hole
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 09:32

Les principales Bourses européennes évoluent en légère baisse vendredi en début de séance, la prudence dominant avant le discours du président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell au symposium de Jackson Hole.

Les investisseurs attendent de savoir si le patron de la Fed, qui s'exprimera à 14h00 GMT, donnera des indices sur la trajectoire à venir des taux d'intérêt américains.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,05% à 7.933,85 points vers 07h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,21% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,09%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,11% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,08%.

Aux valeurs, Akzo Nobel AKZO.AS grimpe de plus de 4% alors que le fonds activiste Cevian a pris une participation de 3,02% dans le groupe néerlandais de chimie, selon un avis boursier.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AKZO NOBEL
59,8800 EUR Euronext Amsterdam +5,02%
CAC 40
7 952,49 Pts Euronext Paris +0,18%
DAX
24 323,5900 Pts XETRA +0,12%
EURO STOXX 50
5 477,92 Pts DJ STOXX +0,29%
FTSE 100
9 304,90 Pts FTSE Indices -0,05%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Pétrole Brent
67,55 USD Ice Europ -0,18%
Pétrole WTI
63,44 USD Ice Europ -0,09%
STOXX Europe 600
560,25 Pts DJ STOXX +0,21%
