L'Europe ouvre en légère baisse avec une nouvelle flambée du pétrole

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes évoluent en ‌légère baisse lundi en début de séance, les craintes inflationnistes liées à la nouvelle flambée ​des prix du pétrole incitant les investisseurs à la prudence.

À Paris, le CAC 40 perd 0,12% à 8.328,61 points vers 07h15 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,16% et à ​Londres, le FTSE 100 cède 0,63%.

L'indice EuroStoxx 50 perd 0,09%, le FTSEurofirst 300 abandonne 0,27% et le Stoxx 600 recule ​de 0,25%.

Les Etats-Unis ont de nouveau bombardé ⁠l'Iran dans la nuit de dimanche à lundi, pour un neuvième jour consécutif, tandis ‌que Téhéran a riposté par des attaques à travers la région contre des alliés de Washington.

La poursuite des hostilités, qui entrave à nouveau le ​trafic dans le détroit d'Ormuz, ‌fait grimper les prix du pétrole au-delà des 90 dollars le ⁠baril, ce qui assombrit les perspectives d'un ralentissement de l'inflation à quelques jours de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE).

Le rendement de l'obligation d'État allemande à deux ans, le ⁠plus sensible aux ‌anticipations sur les taux, a atteint lundi son plus haut niveau depuis ⁠deux ans, à 2,8174%, la progression des cours du brut renforçant les anticipations selon ‌lesquelles Francfort procédera à deux nouvelles hausses de taux d'ici début 2027.

La banque ⁠centrale devrait toutefois choisir le statu quo jeudi, en attendant de ⁠voir les données à ‌venir sur l'évolution des prix.

"Les 'faucons' sont prêts à temporiser cette fois-ci mais ne veulent pas ​exclure une seconde hausse de taux directeurs ‌après la pause estivale. Christine Lagarde devrait garder cette option sur la table", écrivent lundi dans une note les ​analystes d'ODDO.

Du coté des valeurs, les actions du secteur de l'énergie profitent de la hausse des prix du pétrole et le sous-indice correspondant du Stoxx 600 est ⁠l'un des rares à afficher des gains ce lundi, avec une progression de 1,41%.

Les entreprises liées au secteur du voyage, comme celles des compagnies aériennes, sont en revanche pénalisées et perdent 1,29%.

Les résultats de Ryanair, dont le bénéfice trimestriel s'est révélé inférieur aux attentes, pèsent également sur le secteur, l'action de la compagnie aérienne low-cost reculant de 5,3% en début ​de séance.

(Rédigé par Diana Mandiá)