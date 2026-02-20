 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre en hausse, le luxe tiré par Moncler
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 09:20

Les principales Bourses européennes évoluent en hausse vendredi dans les premiers échanges, à la faveur d'un rebond technique encouragé par l'envolée du groupe de luxe Moncler MONC.MI qui dope l'ensemble du secteur.

A Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,42% à 8.434,37 points, porté par LVMH LVMH.PA (+3,4%), Kering PRTP.PA (+1,97%) et Hermès HRMS.PA (+2,5%).

À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,11% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,44%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 0,09%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 s'adjuge 0,38% et le Stoxx 600

.STOXX prend 0,17%.

Le groupe italien Moncler bondit de 11% dans les premiers échanges après avoir annoncé jeudi une hausse de 7% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre à taux de change constants. Le spécialiste des doudounes de luxe a dépassé les attentes avec la forte croissance en Asie et dans les Amériques, rassurant sur une reprise dans le secteur du luxe qui souffre depuis deux ans.

Lanterne rouge du CAC 40, Danone DANO.PA abandonne 1,9% après ses résultats trimestriels.

Imerys IMTP.PA perd 5,44% après avoir annoncé un Ebitda annuel en baisse de 19,1%.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Devises

Valeurs associées

CAC 40
8 434,71 Pts Euronext Paris +0,43%
DANONE
73,5000 EUR Euronext Paris -0,84%
DAX
25 017,59 Pts XETRA -0,10%
EURO STOXX 50
6 064,86 Pts DJ STOXX +0,09%
FTSE 100
10 660,30 Pts FTSE Indices +0,31%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
HERMES INTL
2 077,0000 EUR Euronext Paris +1,86%
IMERYS
23,9600 EUR Euronext Paris -5,59%
KERING
277,1500 EUR Euronext Paris +0,60%
LVMH
546,2000 EUR Euronext Paris +2,77%
MONCLER
56,040 EUR MIL +11,50%
Pétrole Brent
71,68 USD Ice Europ -0,36%
Pétrole WTI
66,33 USD Ice Europ -0,15%
STOXX Europe 600
626,37 Pts DJ STOXX +0,17%
STXE50 EUR P
5 221,67 Pts DJ STOXX +0,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

