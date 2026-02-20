L'Europe ouvre en hausse, le luxe tiré par Moncler

Les principales Bourses européennes évoluent en hausse vendredi dans les premiers échanges, à la faveur d'un rebond technique encouragé par l'envolée du groupe de luxe Moncler MONC.MI qui dope l'ensemble du secteur.

A Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,42% à 8.434,37 points, porté par LVMH LVMH.PA (+3,4%), Kering PRTP.PA (+1,97%) et Hermès HRMS.PA (+2,5%).

À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,11% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,44%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 0,09%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 s'adjuge 0,38% et le Stoxx 600

.STOXX prend 0,17%.

Le groupe italien Moncler bondit de 11% dans les premiers échanges après avoir annoncé jeudi une hausse de 7% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre à taux de change constants. Le spécialiste des doudounes de luxe a dépassé les attentes avec la forte croissance en Asie et dans les Amériques, rassurant sur une reprise dans le secteur du luxe qui souffre depuis deux ans.

Lanterne rouge du CAC 40, Danone DANO.PA abandonne 1,9% après ses résultats trimestriels.

Imerys IMTP.PA perd 5,44% après avoir annoncé un Ebitda annuel en baisse de 19,1%.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)