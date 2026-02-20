Intelligence artificielle : Nvidia pourrait finalement investir 30 milliards dans OpenAI, au lieu des 100 milliards annoncés

La ruée vers l'IA, et sa frénésie d'investissements dans les centres de données géants et l'achat massif de puces énergivores, se poursuivent malgré des signes d'inquiétudes sur les marchés.

Quelques mois après l'annonce d'un investissement titanesque de 100 milliards de dollars dans la start-up OpenAI, Nvidia pourrait finalement injecter 30 milliards de dollars, a rapporté jeudi 19 février le Financial Times , citant des sources proches du dossier. Un engagement que l'entreprise serait sur le point de finaliser.

Cet accord, qui s'inscrirait dans le nouveau tour de table très attendu d'OpenAI, pourrait être "conclu dès ce week-end" , selon le quotidien britannique. Nvidia, joint par l' AFP , s'est refusé à tout commentaire.

Ce montant, s'il était confirmé, constituerait toujours un investissement massif mais aussi une nette révision à la baisse du partenariat entre la maison mère de ChatGPT et le numéro 1 mondial des puces pour l'intelligence artificielle.

Fin janvier, le patron de Nvidia Jensen Huang avait balayé l'idée que des doutes existaient en interne sur le rapprochement entre le groupe de Santa Clara, devenu la première capitalisation mondiale, et le fleuron de l'IA générative de San Francisco. "C'est complètement absurde. Nous allons réaliser un investissement colossal dans OpenAI" , avait-il assuré lors d'un point presse improvisé en pleine rue à Taiwan, en réaction aux informations du Wall Street Journal qui annonçait que le projet de 100 milliards avait été gelé.

Crainte d'une bulle

Ce projet, dévoilé en septembre par les deux entreprises, avait fait grand bruit, enclenchant l'enthousiasme de certains investisseurs et le scepticisme d'autres devant ces financements circulaires risquant d'alimenter un bulle.

Une large partie de ces nouveaux capitaux injectés dans OpenAI ont vocation à financer l'achat du matériel auprès de Nvidia , qui vient de démarrer la production de ses nouvelles puces Vera Rubin.

Selon plusieurs médias économiques, OpenAI est sur le point de conclure un nouveau tour de table d'au moins 100 milliards de dollars qui pourrait valoriser le créateur de ChatGPT à environ 850 milliards de dollars. Ce tour de table, rapporte la presse spécialisée, pourrait concerner Amazon pour environ 50 milliards de dollars et SoftBank autour de 30 milliards.

Anthropic, le rival et voisin d'OpenAI, vient de conclure une levée de 30 milliards qui a porté la valorisation du créateur de Claude à 380 milliards de dollars.

