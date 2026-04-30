L'Europe ouvre en baisse sous une avalanche de résultats et avant la BCE

Les principales Bourses européennes ouvrent en baisse en début de séance jeudi, les investisseurs digérant une avalanche de résultats et d'indicateurs, tandis que la BCE doit annoncer sa décision de politique monétaire plus tard dans la journée.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 1,04% à 7.988,21 points vers 07h17 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,59% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE grappille 0,02%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E recule de 0,78%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,50% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,45%.

La séance est marquée par une avalanche de résultats trimestriels, dont ceux des banques françaises, bien que ternis par les échos de la guerre au Moyen-Orient, entrée dans son troisième mois, et une nouvelle envolée des prix du pétrole.

Dans le même temps, l'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré à 2,5% sur un an en avril, plus que prévu, montrent les données préliminaires publiées jeudi par l'Insee.

Tandis que la Banque du Japon (BoJ) et la Réserve fédérale américaine (Fed) ont maintenu leurs taux, la décision de la Banque centrale européenne est attendue dans la journée, de même pour la Banque d'Angleterre (BoE).

À Paris, BNP Paribas BNPP.PA perd 4% malgré un résultat net meilleur que prévu au premier trimestre, tandis que la division de banque d'investissement n'est pas parvenue à profiter des turbulences engendrées par la guerre en Iran. Crédit Agricole CAGR.PA et Société Générale SOGN.PA reculent aussi nettement après la publication de leurs comptes trimestriels.

Le constructeur automobile Stellantis STLAM.MI chute de plus de 6%, alors que le constructeur automobile a renoué avec un bénéfice net au premier trimestre.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)