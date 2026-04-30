Indra (défense): bénéfice net en hausse de plus de 25% au 1er trimestre

Le groupe industriel espagnol de défense Indra a annoncé jeudi avoir dégagé un bénéfice net en hausse de plus de 25% au premier trimestre, grâce notamment à un carnet de commandes rempli, en plein chamboulement du paysage de la défense en Europe du fait notamment de l'invasion russe en Ukraine.

Le groupe Indra fait partie du projet d'avion de combat européen, le Scaf (illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Spécialisé dans les technologies de l'information, la défense et la sécurité, ainsi que la gestion de trafic aérien, Indra s'est imposé ces dernières années comme l'un des acteurs centraux de la montée en puissance de l'investissement public dans la défense en Espagne.

Le groupe est notamment impliqué dans le projet franco-germano-espagnol d'avion de combat européen, le Scaf.

"Le résultat net s'élève à 76 millions d'euros, soit 28% de plus que pour le premier trimestre 2025", a indiqué Indra dans un communiqué, avec un carnet de commandes dépassant les 20 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 1,33 milliards d'euros entre janvier et mars (+15% sur un an).

Le 1er avril, juste après la clôture du premier trimestre, le président Ángel Escribano, en poste depuis janvier 2025, avait annoncé sa démission, poussé vers la sortie par le gouvernement espagnol, premier actionnaire d'Indra via son fonds souverain SEPI.

Son départ intervenait sur fond de vives tensions autour d'un projet avorté d'acquisition d'une entreprise d'armement, une opération censée créer un fleuron national de la défense.

Le carnet de commandes d'Indra a explosé ces derniers mois grâce notamment à d'importants contrats publics, dont l'exécutif à Madrid veut s'assurer du bon emploi.

Le gouvernement espagnol cherche à réduire sa dépendance militaire, notamment envers Israël et les États‑Unis, dont il critique ouvertement les conflits menés à Gaza et contre l'Iran, en misant davantage sur une production nationale après des années de sous‑investissements.