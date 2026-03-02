L'Europe ouvre en baisse, les yeux rivés sur le Moyen-Orient

Les principales Bourses européennes reculent en début de séance lundi, alors que les frappes militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran se poursuivent, tout comme les ripostes de Téhéran sur les alliés régionaux des Américains, ouvrant de nouveaux fronts et multipliant les risques géopolitiques.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 2,10% à 8.400,60 points vers 08h08 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 2,22% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,66%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 2,37%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 abandonne 1,64% et le Stoxx 600

.STOXX recule de 1,65%.

En ce début de semaine, les regards se tournent vers la situation au Moyen-Orient. L'armée israélienne a déclaré dans la nuit de dimanche à lundi qu'elle continuait de mener des frappes à grande échelle contre des "cibles" situées à travers la capitale iranienne Téhéran, après que l'Iran a effectué dimanche dans la région des ripostes à l'opération conjointe lancée par les Etats-Unis et Israël.

Tsahal a dit par ailleurs avoir commencé à frapper le Hezbollah en différents points du Liban en réponse à des projectiles lancés en direction d'Israël par le mouvement armé aligné sur l'Iran, signalant un nouveau front dans le conflit.

Le locataire de la Maison blanche a dit au Daily Mail que le conflit pourrait durer encore quatre semaines, tout en affirmant que les attaques se poursuivraient jusqu'à ce que les objectifs des États-Unis soient atteints.

En dehors du plan géopolitique, les investisseurs attendent les chiffres sur les indices PMI manufacturier.

En Allemagne, les ventes au détail ont enregistré une baisse de 0,9% en janvier sur un mois, plus marquée que prévu, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.

Aux valeurs, le secteur de la défense monte avec le conflit au Moyen-Orient, Thales TCFP.PA , Dassault Aviation AM.PA et Exosens EXENS.PA gagnent entre 3% et 6%, tandis que Rheinmetall RHMG.DE et Renk R3NK.DE prennent 3,6% et 5,4% respectivement. L'indice sectoriel .SXPARO prend 1,3%.

Les valeurs de l'énergie sont dans le vert aussi. TotalEnergies TTEF.PA , Shell SHEL.L et Viridien VIRI.PA gagnent entre 5% et 6%. Le compartiment de l'énergie .SXEP prend 2,5%.

En revanche, les compagnies aériennes sont dans le rouge. Air France-KLM AIRF.PA , Lufthansa LHAG.DE et IAG ICAG.L chutent entre 7% et 10%. L'indice sectoriel .SXTP perd 5,5%.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)