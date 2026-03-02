 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre en baisse, les yeux rivés sur le Moyen-Orient
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 09:22

Les principales Bourses européennes reculent en début de séance lundi, alors que les frappes militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran se poursuivent, tout comme les ripostes de Téhéran sur les alliés régionaux des Américains, ouvrant de nouveaux fronts et multipliant les risques géopolitiques.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 2,10% à 8.400,60 points vers 08h08 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 2,22% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,66%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 2,37%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 abandonne 1,64% et le Stoxx 600

.STOXX recule de 1,65%.

En ce début de semaine, les regards se tournent vers la situation au Moyen-Orient. L'armée israélienne a déclaré dans la nuit de dimanche à lundi qu'elle continuait de mener des frappes à grande échelle contre des "cibles" situées à travers la capitale iranienne Téhéran, après que l'Iran a effectué dimanche dans la région des ripostes à l'opération conjointe lancée par les Etats-Unis et Israël.

Tsahal a dit par ailleurs avoir commencé à frapper le Hezbollah en différents points du Liban en réponse à des projectiles lancés en direction d'Israël par le mouvement armé aligné sur l'Iran, signalant un nouveau front dans le conflit.

Le locataire de la Maison blanche a dit au Daily Mail que le conflit pourrait durer encore quatre semaines, tout en affirmant que les attaques se poursuivraient jusqu'à ce que les objectifs des États-Unis soient atteints.

En dehors du plan géopolitique, les investisseurs attendent les chiffres sur les indices PMI manufacturier.

En Allemagne, les ventes au détail ont enregistré une baisse de 0,9% en janvier sur un mois, plus marquée que prévu, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.

Aux valeurs, le secteur de la défense monte avec le conflit au Moyen-Orient, Thales TCFP.PA , Dassault Aviation AM.PA et Exosens EXENS.PA gagnent entre 3% et 6%, tandis que Rheinmetall RHMG.DE et Renk R3NK.DE prennent 3,6% et 5,4% respectivement. L'indice sectoriel .SXPARO prend 1,3%.

Les valeurs de l'énergie sont dans le vert aussi. TotalEnergies TTEF.PA , Shell SHEL.L et Viridien VIRI.PA gagnent entre 5% et 6%. Le compartiment de l'énergie .SXEP prend 2,5%.

En revanche, les compagnies aériennes sont dans le rouge. Air France-KLM AIRF.PA , Lufthansa LHAG.DE et IAG ICAG.L chutent entre 7% et 10%. L'indice sectoriel .SXTP perd 5,5%.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
11,2800 EUR Euronext Paris -8,29%
CAC 40
8 445,85 Pts Euronext Paris -1,57%
DASSAULT AVIATION
347,4000 EUR Euronext Paris +2,60%
DAX
24 843,78 Pts XETRA -1,74%
DT LUFTHANSA
8,502 EUR XETRA -6,45%
EURO STOXX 50
6 013,53 Pts DJ STOXX -2,03%
EXOSENS
67,4000 EUR Euronext Paris +8,19%
FTSE 100
10 806,24 Pts FTSE Indices -0,96%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
INTL. CONS. AIR
4,4530 EUR Sibe +0,50%
Pétrole Brent
78,78 USD Ice Europ +8,63%
Pétrole WTI
72,19 USD Ice Europ +7,38%
RENK GROUP
59,100 EUR XETRA +3,81%
RHEINMETALL
1 696,000 EUR XETRA +1,95%
SHELL
3 173,750 GBX LSE +3,26%
STOXX Europe 600
624,47 Pts DJ STOXX -1,48%
STOXX Europe TM Aero. & Defense
2 934,76 Pts DJ STOXX +0,22%
STXE6O&G EUR P
490,19 Pts DJ STOXX +2,11%
THALES
264,5000 EUR Euronext Paris +3,77%
TOTALENERGIES
70,1100 EUR Euronext Paris +4,21%
VIRIDIEN
117,2000 EUR Euronext Paris +7,42%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

