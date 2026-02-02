 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre en baisse, les valeurs minières souffrent
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 09:29

Les principales Bourses européennes reculent lundi en début de séance, la chute brutale des cours de métaux précieux entraînant les valeurs minières, tandis que les données définitives sur l'activité manufacturière de la zone euro sont attendues plus tard dans la journée.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,32% à 8.100,73 points vers 08h24 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,29% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,41%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,60%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule 0,43% et le Stoxx 600 .STOXX perd 0,40%.

L'or et l'argent poursuivent leur chute de la fin de la semaine dernière, après que l'opérateur CME Group a relevé ses exigences de marge à la suite d'un fort mouvement de vente consécutif à la nomination de Kevin Warsh comme futur président de la Réserve fédérale (Fed).

Le secteur des valeurs minières du Stoxx .SXPP abandonne 3,01% dans les premiers échanges, avec des groupes comme Fresnillo FRES.L reculant de 6% et Endeavour Mining EDV.L de 12%.

Le plongeon des prix des métaux précieux profite aux fabricants de bijoux, et Pandora PNDORA.CO en est la preuve, avec une hausse de 8% à l'ouverture.

Les valeurs énergétiques souffrent avec la baisse des prix du pétrole, les opérateurs réagissant à une possible détente des tensions entre les États-Unis et l'Iran.

TotalEnergies TTEF.PA recule de 2,5%, lanterne rouge du CAC 40 parisien, et à Londres, Shell PLC SHEL.L abandonne 2,38 et Anglo American PLC 2,49%.

Eramet ERMT.PA , dont le conseil d'administration a annoncé dimanche avoir mis un terme au mandat de son directeur général Paulo Castellari, citant des divergences sur le fonctionnement, chute de 7,5%.

Les PMI définitifs sur le secteur manufacturier de la zone euro seront publiés plus tard lundi.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
3 354,000 GBX LSE -1,58%
CAC 40
8 134,36 Pts Euronext Paris +0,10%
DAX
24 574,26 Pts XETRA +0,14%
ERAMET
68,4000 EUR Euronext Paris -7,32%
EURO STOXX 50
5 936,05 Pts DJ STOXX -0,20%
FRESNILLO
3 535,000 GBX LSE -4,51%
FTSE 100
10 220,24 Pts FTSE Indices -0,03%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Gaz naturel
4,35 USD NYMEX 0,00%
PANDORA
73,740 EUR Tradegate +5,83%
PANDORA
554,300 DKK LSE Intl +8,62%
Pétrole Brent
66,20 USD Ice Europ -6,36%
Pétrole WTI
62,03 USD Ice Europ -5,53%
SHELL
2 746,000 GBX LSE -1,72%
STOXX Europe 600
610,46 Pts DJ STOXX -0,09%
STOXX Europe 600 Basic Resources
738,78 Pts DJ STOXX -1,58%
TOTALENERGIES
60,1700 EUR Euronext Paris -1,60%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
