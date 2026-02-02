Zone euro: L'activité manufacturière se contracte en janvier, la production rebondit

Hidrau, une usine de Valence qui fabrique des bancs pour des artistes de renom, reprend ses activités près d'un an après les inondations d'octobre 2024

L'activité manufacturière dans la zone euro a continué de se contracter en janvier pour le troisième mois consécutif, dans un contexte de faiblesse persistante des ‍nouvelles commandes, et malgré le retour à la croissance de la production, selon une enquête publiée lundi.

L'indice PMI HCOB définitif du secteur manufacturier de la zone euro, compilé par S&P Global, est passé de 48,8 en ‌décembre, son plus bas niveau en neuf mois, à 49,5 en janvier, après une estimation préliminaire de 49,4.

Un indice PMI supérieur à 50 indique une croissance de l'activité, tandis qu'un indice inférieur ​à ce niveau signale une contraction.

"On observe certains progrès dans le secteur manufacturier, mais ils sont ⁠extrêmement lents", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.

L'indice de production manufacturière, composant clé du chiffre global, est repassé au-dessus du seuil ⁠de 50, progressant de 48,9 en ‍décembre à 50,5 en janvier, ce qui indique une croissance modeste de ⁠la production.

Les nouvelles commandes ont toutefois baissé pour le troisième mois consécutif. La baisse des nouvelles commandes a été moins marquée qu'en décembre, mais elle a tout de même pesé sur l'indice global.

Les suppressions d'emplois dans ​les usines se sont poursuivies pour le 32e mois consécutif, même si le rythme de réduction a été le plus lent depuis septembre.

Les données par pays révèlent d'importantes divergences au sein de la zone euro. ⁠La Grèce a enregistré la meilleure performance avec un pic de 54,2, son plus haut ​niveau en cinq mois, tandis que la France a enregistré une expansion ​à 51,2, son plus haut ​niveau en plus de trois ans et demi.

En revanche, les secteurs manufacturiers en Espagne, en Allemagne, en ​Italie et en Autriche sont tous restés en contraction, ⁠l'Autriche affichant la performance la plus faible avec 47,2.

"Dans l'ensemble, cette image très inégale au sein de la zone euro ne prépare pas vraiment le terrain pour une reprise durable", souligne Cyrus de la Rubia.

Les coûts des intrants ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis trois ans, principalement en raison de la hausse ‌des prix de l'énergie.

Malgré la pression croissante sur les coûts, les fabricants n'ont pas pu les répercuter sur leurs clients, et les prix à la production restent pratiquement inchangés par rapport à décembre.

Néanmoins, la confiance des fabricants pour l'année à venir s'est améliorée pour atteindre son plus haut niveau depuis février 2022, ce qui suggère un optimisme quant à une amélioration éventuelle de la situation.

(Rédigé par Indradip Ghosh ; version française ‌Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)