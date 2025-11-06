DuPont prévoit des résultats du quatrième trimestre en baisse en raison de la cession de Qnity et de la vente d'Aramids

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N a prévu pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté inférieurs aux estimations de Wall Street, jeudi, pour tenir compte de la cession prévue de son unité électronique Qnity et de la cession de l'activité Aramids.

La société basée à Wilmington, dans le Delaware, a entrepris une réorganisation stratégique et tente de rationaliser son portefeuille alors que l'industrie chimique est confrontée à la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie.

La faiblesse de la demande sur les principaux marchés finaux, en particulier en Europe, où des réglementations strictes ont augmenté les coûts de fabrication, pèse également sur l'industrie.

En août, DuPont a déclaré qu'il vendrait son activité de fibres résistantes à la chaleur, Aramids, qui comprend des marques telles que le fabricant de gilets pare-balles Kevlar, à son homologue Arclin pour un montant de 1,8 milliard de dollars.

Le conseil d'administration de la société a également approuvé la séparation précédemment annoncée de son activité électronique, Qnity Electronics - un segment qui comprend les technologies des semi-conducteurs et les solutions d'interconnexion - en octobre.

Pour le quatrième trimestre, DuPont prévoit un bénéfice ajusté de 43 cents par action, légèrement inférieur aux prévisions de 45 cents, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit un chiffre d'affaires net d'environ 1,69 milliard de dollars, également inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,72 milliard de dollars.

Les ventes nettes du segment des produits industriels ont augmenté de 4,8 % pour atteindre 1,8 milliard de dollars au cours du trimestre considéré, tandis que le segment des produits électroniques a enregistré une hausse de 11,2 % pour atteindre 1,28 milliard de dollars, dans les deux cas par rapport à l'année dernière.

DuPont a également annoncé une nouvelle autorisation de rachat d'actions ordinaires à hauteur de 2 milliards de dollars et prévoit de lancer prochainement un rachat d'actions accéléré de 500 millions de dollars.

La société prévoit désormais un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année d'environ 1,66 dollar par action, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 2,67 dollars par action.

Sur une base ajustée, DuPont a déclaré un bénéfice de 1,09 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, contre une estimation de 1,06 $ par action par les analystes.