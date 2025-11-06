Rugby: Le Garrec titulaire avec les Bleus face à l'Afrique du Sud, probable première pour Cramont

Nolann Le Garrec célèbre avec ses coéquipiers

PARIS - Nolann Le Garrec occupera le poste de demi de mêlée du XV de France samedi face à l'Afrique du Sud en l'absence d'Antoine Dupont tandis que Guillaume Cramont, placé sur le banc, devrait connaître sa première sélection, a annoncé jeudi le sélectionneur Fabien Galthié.

Huit mois après la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit subie par Antoine Dupont lors du Tournoi des Six Nations, le poste de demi de mêlée qu'il occupe habituellement était le principal point d'interrogation de cette tournée d'automne que les Bleus ouvrent au Stade de France face aux doubles champions du monde en titre (2019 et 2023).

Nolann Le Garrec (13 sélections) a finalement été préféré à Maxime Lucu, qui n'a joué qu'une seule rencontre cette saison avec l'Union Bordeaux-Bègles en raison d'une blessure à un pouce.

Arrivé cet été au Stade rochelais en provenance du Racing 92, Nolann Le Garrec, âgé de 23 ans, sera associé au demi d'ouverture Romain Ntamack (40 sélections).

Face à une équipe sud-africaine réputée pour la puissance de ses avants, les inexpérimentés Baptiste Erdocio et Régis Montagne (deux sélections chacun) ont été choisis en première ligne pour entourer le talonneur Julien Marchand (45 sélections).

"Il ne faut surtout pas remettre en question ces joueurs qui débutent", a justifié Fabien Galthié en conférence de presse. "Ce sont les meilleurs piliers du moment et je crois qu'ils ont hâte d'être au Stade de France pour montrer ce qu'ils sont capables de faire face à la meilleure équipe qu'on ait rencontrée depuis sept ans. (...) Le challenge est énorme pour ces deux joueurs."

Sur les lignes arrières, Gaël Fickou (96 sélections) a été désigné capitaine et partagera le centre avec Pierre-Louis Barassi (8 sélections), notamment en l'absence sur blessure de Yoram Moefana (36 sélections).

"Gaël (Fickou) est en forme, il a fait une saison, une pré-saison, qui lui permet d'être à un niveau de forme qu'il a rarement eu avec nous. On a trouvé cohérent de le nommer capitaine", a expliqué Fabien Galthié.

Damian Penaud (56 sélections), co-meilleur marqueur d'essais en équipe de France (38 réalisations), et Louis Bielle-Biarrey (19 sélections) occuperont les ailes tandis que Thomas Ramos (44 sélections) est titularisé au poste d'arrière.

Fabien Galthié a décidé de placer six avants et deux arrières (Maxime Lucu et Nicolas Depoortere) sur le banc contrairement à l'habitude qu'il avait prise lors des trois dernières rencontres des Six Nations où un seul arrière figurait parmi les remplaçants.

Parmi les "finisseurs", le talonneur Guillaume Cramont pourrait être le seul joueur à obtenir sa première cape en cas d'entrée en jeu.

"C'est un joueur qui s'est construit avec intelligence et stratégie", a salué le sélectionneur. "C'est un exemple de par son parcours et de par sa capacité à enchaîner les saisons derrière ces deux grands joueurs que sont Julien Marchand et Peato Mauvaka."

Titulaire indiscutable lors du Tournoi des Six Nations, et même désigné capitaine face à l'Écosse (35-16) en l'absence d'Antoine Dupont, le troisième ligne Grégory Alldritt (56 sélections) ne figure pas sur la feuille de match pour ce premier test.

Après sa revanche face à l'Afrique du Sud, qui avait éliminé les Bleus en quarts de finale du Mondial 2023 (29-28), l'équipe de France recevra les Fidji à Bordeaux puis l'Australie, de nouveau au Stade de France.

La composition du XV de France :

15-Thomas Ramos, 14-Damian Penaud, 13-Pierre-Louis Barassi, 12-Gaël Fickou (capitaine), 11-Louis Bielle-Biarrey, 10-Romain Ntamack, 9-Nolann Le Garrec, 8-Mickaël Guillard, 7-Paul Boudehent, 6-Anthony Jelonch, 5-Emmanuel Meafou, 4-Thibaud Flament, 3-Régis Montagne, 2-Julien Marchand, 1-Baptiste Erdocio.

Remplaçants : 16-Guillaume Cramont, 17-Jean-Baptiste Gros, 18-Dorian Aldegheri, 19-Romain Taofifenua, 20-Hugo Auradou, 21-Oscar Jegou, 22-Maxime Lucu, 23-Nicolas Depoortere.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)