Salah Abdeslam brièvement placé en garde à vue dans une enquête sur une clé USB

Le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, le 14 mai 2025 ( POOL / Michel Euler )

Salah Abdeslam, incarcéré pour sa participation centrale aux attentats du 13 novembre 2015, a été placé en garde à vue mardi avant qu'elle ne soit levée dans une enquête sur une détention illicite d'un objet en détention, a indiqué jeudi le Parquet antiterroriste (Pnat), confirmant La Voix du Nord.

Ses avocats, Me Olivia Ronen qui l'a assisté en garde à vue, et Me Martin Vettes, ont refusé de commenter, évoquant le secret de l'enquête.

Selon le quotidien régional, l'objet en question est une clé USB qu'aurait détenue Salah Abdeslam, condamné à la perpétuité incompressible et incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), qui comporte un quartier haute sécurité.

Le Pnat a confirmé l'existence d'une enquête préliminaire ouverte le 17 janvier 2025, pour recel d'objet illicite à détenu, confiée à la Sous-direction antiterroriste (Sdat) avec la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

"Dans ce cadre, l'intéressé a été placé en garde à vue mardi au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, sa garde à vue a été levée mardi soir", a précisé le ministère public.

"Une seconde garde à vue est toujours en cours dans cette procédure", a souligné le Pnat.

D'après La Voix du Nord, "les faits portent sur l'usage illicite d'une clé USB sur un ordinateur, utilisé en toute légalité", et sur le contenu de cette clé.

Une source syndicale pénitentiaire a aussi indiqué à l'AFP "qu'il a été retrouvé des connexions de clé USB" sur l'ordinateur de Salah Abdeslam, une clé USB qui "a été cherchée mais n'a pas été retrouvée".

Salah Abdeslam s'est acheté une tour d'ordinateur "lui-même pour suivre des cours", selon cette source, d'après qui "s'il est très limité dans son usage, il peut avoir accès à un ordinateur dans sa cellule".

Son régime de détention DPS, pour "détenu particulièrement signalé", fait qu'il est soumis à des "changements de cellules régulières" à l'occasion desquels des contrôles systématiques sont opérés sur ses affaires.

La Chancellerie n'a pas commenté cette information, précisant simplement que "les faits sont antérieurs à l'existence du régime des quartiers de lutte contre la criminalité organisée", le premier d'entre eux ayant ouvert cet été à Vendin-le-Vieil.

La France va commémorer le 13 novembre, au cours d'une journée d'hommage aux victimes, les dix ans des attentats qui avaient fait 130 morts à Paris et Saint-Denis.