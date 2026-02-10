 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre en baisse, le CAC 40 se distingue avec Kering
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 09:22

Les principales Bourses européennes reculent légèrement mardi en début de séance, à l'exception de Paris, portée par les résultats du géant du luxe Kering PRTP.PA , tandis que les investisseurs attendent des nouvelles données sur l'économie américaine.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,43% à 8.358,94 points vers 08h18 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,22% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,03%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,08% et le Stoxx 600 .STOXX cède 0,05%.

La saison des résultats bat son plein avec la publication des chiffres et des prévisions d'entreprises de premier plan, telles que la société française Kering PRTP.PA , qui a fait état mardi d'une baisse légèrement inférieure aux prévisions de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et s'envole de plus de 12% à la Bourse de Paris.

Les autres valeurs du luxe du CAC 40, Hermès HRMS.PA , LVMH

LVMH.PA et L'Oréal OREP.PA , gagnent entre 2,9% et 1% dans son sillage. Le secteur sur le Stoxx 600 .STXLUXP gagne 1,25%.

Le ton est plus prudent sur les autres Bourses européennes, où, après les gains de la veille, prévaut une attitude attentiste avant une série d'indicateurs économiques américains prévus cette semaine.

BP BP.L , qui a annoncé suspendre son programme de rachat d'actions afin de pouvoir allouer ses excédents de trésorerie à des investissements dans le secteur pétrolier et gazier, recule d'environ 3% à Londres.

TUI TUI1n.DE perd pour sa part 1,8% après la publication de ses résultats au premier trimestre.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3Z51R8

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BP
458,625 GBX LSE -3,98%
CAC 40
8 352,91 Pts Euronext Paris +0,36%
DAX
24 990,95 Pts XETRA -0,10%
EURO STOXX 50
6 061,51 Pts DJ STOXX +0,04%
FTSE 100
10 354,54 Pts FTSE Indices -0,31%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
HERMES INTL
2 123,0000 EUR Euronext Paris +2,46%
KERING
289,5500 EUR Euronext Paris +11,49%
L'OREAL
392,0000 EUR Euronext Paris +1,04%
LVMH
539,4000 EUR Euronext Paris +0,75%
Pétrole Brent
68,94 USD Ice Europ -0,29%
Pétrole WTI
64,20 USD Ice Europ -0,51%
STOXX Europe 600
621,23 Pts DJ STOXX -0,03%
TUI
9,018 EUR XETRA -3,51%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

