L'Europe ouvre en baisse, le CAC 40 se distingue avec Kering

Les principales Bourses européennes reculent légèrement mardi en début de séance, à l'exception de Paris, portée par les résultats du géant du luxe Kering PRTP.PA , tandis que les investisseurs attendent des nouvelles données sur l'économie américaine.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,43% à 8.358,94 points vers 08h18 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,22% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,03%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,08% et le Stoxx 600 .STOXX cède 0,05%.

La saison des résultats bat son plein avec la publication des chiffres et des prévisions d'entreprises de premier plan, telles que la société française Kering PRTP.PA , qui a fait état mardi d'une baisse légèrement inférieure aux prévisions de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et s'envole de plus de 12% à la Bourse de Paris.

Les autres valeurs du luxe du CAC 40, Hermès HRMS.PA , LVMH

LVMH.PA et L'Oréal OREP.PA , gagnent entre 2,9% et 1% dans son sillage. Le secteur sur le Stoxx 600 .STXLUXP gagne 1,25%.

Le ton est plus prudent sur les autres Bourses européennes, où, après les gains de la veille, prévaut une attitude attentiste avant une série d'indicateurs économiques américains prévus cette semaine.

BP BP.L , qui a annoncé suspendre son programme de rachat d'actions afin de pouvoir allouer ses excédents de trésorerie à des investissements dans le secteur pétrolier et gazier, recule d'environ 3% à Londres.

TUI TUI1n.DE perd pour sa part 1,8% après la publication de ses résultats au premier trimestre.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3Z51R8

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)