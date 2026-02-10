Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , le Standard & Poor's-500 .SPX et le Nasdaq .IXIC .

* GOODYEAR GT.O a fait état lundi d'un bénéfice par action ajusté de 39 cents au quatrième trimestre, en dessous des attentes à 48 cents, selon les données compilées par LSEG. Le titre perdait 8% dans les échanges avant-Bourse.

* REGENXBIO RGNX.O - L'Autorité américaine des médicaments (FDA) a refusé d'approuver la thérapie génique du laboratoire pharmaceutique pour le syndrome de Hunter, une maladie rare, citant l'incertitude concernant la conception de l'essai. L'action plonge de 19% dans les échanges hors séance.

* COCA-COLA KO.N et MARRIOTT MAR.O doivent publier leurs résultats avant l'ouverture de Wall Street.

* La plateforme de recrutement de travailleurs indépendants UPWORK UPWK.O chute de 23,6% avant l'ouverture des marchés après des prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre jugées décevantes.

* FLUENCE ENERGY FLNC.O Jefferies a relevé sa recommandation sur le groupe de stockage énergétique à "acheter" contre "conserver" après une reprise de la demande. Le titre avance de 4,38% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Kate Entringer)