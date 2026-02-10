 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 11:27

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , le Standard & Poor's-500 .SPX et le Nasdaq .IXIC .

* GOODYEAR GT.O a fait état lundi d'un bénéfice par action ajusté de 39 cents au quatrième trimestre, en dessous des attentes à 48 cents, selon les données compilées par LSEG. Le titre perdait 8% dans les échanges avant-Bourse.

* REGENXBIO RGNX.O - L'Autorité américaine des médicaments (FDA) a refusé d'approuver la thérapie génique du laboratoire pharmaceutique pour le syndrome de Hunter, une maladie rare, citant l'incertitude concernant la conception de l'essai. L'action plonge de 19% dans les échanges hors séance.

* COCA-COLA KO.N et MARRIOTT MAR.O doivent publier leurs résultats avant l'ouverture de Wall Street.

* La plateforme de recrutement de travailleurs indépendants UPWORK UPWK.O chute de 23,6% avant l'ouverture des marchés après des prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre jugées décevantes.

* FLUENCE ENERGY FLNC.O Jefferies a relevé sa recommandation sur le groupe de stockage énergétique à "acheter" contre "conserver" après une reprise de la demande. Le titre avance de 4,38% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Kate Entringer)

Valeurs associées

COCA-COLA CO
77,950 USD NYSE -1,37%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 135,87 Pts Index Ex +0,04%
FLUENCE ENERGY RG-A
19,4200 USD NASDAQ -0,10%
GOODYEAR T & RUB
10,5200 USD NASDAQ -0,19%
MARRIOTT INTL RG-A
331,3300 USD NASDAQ -0,57%
NASDAQ Composite
23 238,67 Pts Index Ex +0,90%
REGENXBIO
10,2800 USD NASDAQ -0,48%
S&P 500 INDEX
6 964,82 Pts CBOE +0,47%
UPWORK
18,8300 USD NASDAQ -0,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank