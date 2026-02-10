Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* KERING PRTP.PA - Le groupe de luxe français a fait état mardi d'une baisse légèrement inférieure aux prévisions de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, alors que les investisseurs attendent des détails sur le plan du directeur général Luca de Meo pour redresser la situation difficile du propriétaire de Gucci.

* LVMH LVMH.PA a annoncé lundi soir qu'Antoine Arnault, fils aîné du PDG Bernard Arnault, a été promu lundi au comité exécutif du groupe français de luxe, où siège déjà sa soeur Delphine Arnault.

* RENAULT RENA.PA va racheter les parts de ses partenaires Volvo Group et CMA CGM dans leur coentreprise Flexis, rapporte lundi Le Monde, à la suite d'un réexamen du plan de marche de cette activité de fourgons électriques dans un contexte de décollage plus lent que prévu du marché.

* ARKEMA AKE.PA - Goldman Sachs a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre".

* APERAM APAM.AS - Alphavalue a relevé sa recommandation à "ajouter" contre "alléger".

* BARCLAYS BARC.L a déclaré mardi que son bénéfice annuel avait augmenté de 12%, tout en annonçant un plan de rachat d'actions d'un milliard de livres sterling (1,15 milliard d'euros) et de nouveaux objectifs de performance.

* BP BP.L a publié mardi un bénéfice net ajusté de 1,54 milliard de dollars (1,29 milliard d'euros) au quatrième trimestre, conforme aux attentes, les analystes tablant sur 1,55 milliard de dollars.

Le groupe a également déclaré suspendre son programme de rachat d'actions afin de pouvoir allouer ses excédents de trésorerie à des investissements dans le secteur pétrolier et gazier.

* PHILIPS PHG.AS - La société néerlandaise de technologie médicale a revu mardi à la baisse sa prévision de croissance du chiffre d'affaires comparable pour 2026, la situant dans une fourchette comprise entre 4,5% et 3%, contre 4,5% précédemment.

* TUI TUI1n.DE , le plus grand voyagiste européen en termes de parts de marché, a publié mardi un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes au titre de son premier trimestre, avec des réservations à terme stables et des prix moyens plus élevés.

* OSRAM - Le fournisseur autrichien de semi-conducteurs a dit mardi que son chiffre d'affaires du premier trimestre serait inférieur aux attentes du marché, citant un environnement commercial difficile en 2026.

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI - La banque italienne a publié mardi un bénéfice net de 1,35 milliard d'euros au titre de son quatrième trimestre, grâce notamment aux crédits d'impôt dont elle a pu bénéficier après l'acquisition de sa compatriote Mediobanca MDBI.MI .

* NOVO NORDISK NOVOb.CO - L'agence américaine du médicament (FDA) a déclaré qu'une publicité télévisée pour la pilule anti obésité Wegovy du groupe danois était "fausse ou trompeuse", affirmant que le spot suggérait de manière trompeuse que le comprimé offrait une avancée ou une amélioration par rapport aux autres médicaments amaigrissants appartenant à la classe connue sous le nom de GLP-1.

* ASTRAZENECA AZN.L a déclaré mardi s'attendre à une croissance de son bénéfice et de son chiffre d'affaires en 2026, misant sur la demande pour ses traitements contre le cancer et les maladies cardiovasculaires.

* STANDARD CHARTERED STAN.L a nommé mardi Peter Burrill au poste de directeur financier par intérim en remplacement de Diego De Giorgi, qui quitte la banque britannique pour rejoindre la société de gestion d'actifs Apollo en tant que directeur de la région EMEA.

* BELLWAY BWY.L - Le constructeur immobilier britannique a fait état mardi d'un ralentissement de son chiffre d'affaires au cours du semestre clos le 31 janvier, l'incertitude économique ayant freiné la demande des clients.

