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L'Europe ouvre en baisse, le CAC 40 à contre-courant grâce à L'Oréal
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 09:15

Les principales Bourses européennes évoluent en baisse jeudi en début de séance, à l'exception du CAC 40 parisien, la situation géopolitique freinant l'appétit pour le risque, tandis que les investisseurs examinent un déluge de résultats d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,29%, porté par les bons résultats de L'Oréal, à 8.180,11 points vers 07h06 GMT.

À Francfort, le Dax .GDAXI recule en revanche de 0,40% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,59%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,48%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,43% et le Stoxx 600 .STOXX de abandonne 0,39%.

L'Oréal OREP.PA grimpe de 6,7% après que le géant français des cosmétiques a publié mercredi soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

À Paris également, Renault RENA.PA prend 4,6% dans les premiers échanges, après avoir annoncé une hausse de 7,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, très supérieure aux attentes.

Ailleurs en Europe, le groupe britannique de supermarchés Sainsbury's SBRY.L , qui a averti que les incertitudes quant à l'impact de la guerre en Iran sur les consommateurs pourraient peser sur ses bénéfices cette année, plonge de plus de 5%.

Nokia NOKIA.HE , qui a annoncé une hausse de son bénéfice d'exploitation trimestriel comparable supérieure aux prévisions, grimpe en revanche de 7%.

Le moral est, dans l'ensemble, morose, alors que l'état du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, que le locataire de la Maison blanche a prolongé mardi, sans date butoir apparente, reste incertain.

Les indices PMI préliminaires d'avril sur l'activité du secteur privé dans la zone euro, attendus dans le courant de la matinée, devraient permettre aux investisseurs de se faire une idée plus précise de l'impact du conflit sur l'économie.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CAC 40
8 199,55 Pts Euronext Paris +0,53%
DAX
24 176,0300 Pts XETRA -0,08%
EURO STOXX 50
5 892,87 Pts DJ STOXX -0,23%
FTSE 100
10 440,41 Pts FTSE Indices -0,34%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
L'OREAL
374,5000 EUR Euronext Paris +8,58%
NOKIA
9,222 EUR XETRA +8,24%
NOKIA
4,679 CHF Swiss EBS Stocks -14,24%
Pétrole Brent
102,82 USD Ice Europ +1,25%
Pétrole WTI
93,75 USD Ice Europ +1,09%
RENAULT
32,0700 EUR Euronext Paris +2,49%
SAINSBURY
334,750 GBX LSE -5,20%
STOXX Europe 600
613,88 Pts DJ STOXX 0,00%
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