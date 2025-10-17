L'Europe ouvre en baisse, inquiétudes sur les banques régionales US

Les principales Bourses européennes reculent en début de séance vendredi, alors que les investisseurs s'inquiètent après que les banques régionales américaines ont montré des signes de faiblesse et que la première semaine de résultats d'entreprises touche à sa fin.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 1,20% à 8.089,97 points vers 07h10 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 2,12% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 1,44%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 1,57%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 abandonne 1,49% et le Stoxx 600

.STOXX perd 1,47%.

En ce fin de semaine, les regards se tournent vers les banques régionales américaines.

Jeudi, Zions Bancorporation ZION.O a vu son titre plonger de 13% après avoir annoncé des pertes inattendues dans sa division californienne, ce qui a alimenté la méfiance des investisseurs, dans un contexte d'incertitude économique avec des taux d'intérêt encore relativement élevés.

De son côté, Western Alliance WAL.N a dit avoir engagé des poursuites en justice contre l'un de ses emprunteurs, que la banque accuse de fraude, entraînant un recul de 10,8% en séance.

Dans leur sillage, le compartiment bancaire européen recule vendredi avec les craintes sectorielles, l'indice .SX7P perdant 2,7%. En France, BNP Paribas BNPP.PA , Crédit Agricole

CAGR.PA et Société Générale SOGN.PA sont dans le rouge et abandonnent entre 2,6% et 4,6%.

Par ailleurs, ce vendredi marque la fin d'une première semaine chargée en résultats d'entreprises. Aux valeurs, EssilorLuxottica ESLX.PA avance de 9,7% après avoir publié jeudi un chiffre d'affaires meilleur que prévu au titre du troisième trimestre.

Virbac VIRB.PA est dans le vert aussi et gagne 6,11% après ses résultats.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)