Capgemini finalise l'acquisition de WNS, entreprise de gestion des processus métiers

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe informatique français Capgemini a finalisé l'acquisition de WNS, l'entreprise de gestion des processus métiers cotée à New York, pour 3,3 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros), a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué.

"Capgemini et WNS partagent une vision commune du potentiel de l'IA agentique pour transformer les opérations de nos clients", a déclaré Aiman Ezzat, directeur général de Capgemini, cité dans le communiqué.

Le but de cette opération est de créer un acteur majeur de l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur des "services de processus métiers", c'est-à-dire les applications visant à améliorer l'efficacité des tâches d'une entreprise cliente par exemple sur le recrutement ou les relations clients.

"Nos équipes sont impatientes d'entamer ce nouveau chapitre, et d'unir nos forces à celles de Capgemini pour créer un acteur mondial de premier plan et proposer aux grandes entreprises une solution véritablement transformative à l’ère de l’IA générative et agentique", a déclaré Keshav R. Murugesh, directeur général de WNS.

L'IA dite agentique est conçue pour agir de manière autonome, en planifiant des actions et en prenant des décisions pour atteindre des objectifs spécifiques définis par l'utilisateur.

L'opération avait été conclue en juillet au prix de 76,50 dollars (65,3 euros) par action WNS.

Le 18 septembre, Capgemini avait annoncé avoir émis avec succès un emprunt obligataire de 4 milliards d’euros "destiné à financer cette opération, refinancer sa dette financière, ainsi que pour les besoins généraux du groupe".