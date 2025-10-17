Axa remanie son état-major

information fournie par Boursorama avec AFP • 17/10/2025 à 11:07

( AFP / MARCO BERTORELLO )

L'assureur Axa a effectué plusieurs modifications vendredi tout en haut de son organigramme, avec notamment un changement de directeur en France.

Guillaume Borie, jusqu'alors directeur général d'Axa France, est nommé "directeur finance, stratégie, souscription, risques et technologie" du groupe, a indiqué ce dernier par communiqué.

Il sera remplacé comme DG France par Mathieu Godart, jusqu'alors directeur général d'Axa IARD (pour "incendies, accidents et risques divers") et des partenariats d'Axa France.

La directrice des ressources humaines d'Axa, Karima Silvent, sera par ailleurs nommée secrétaire générale adjointe du groupe, quand Matthieu Caillat, nommé directeur technologie et IA du groupe, rejoint son comité de direction.

Ces changements seront effectifs à partir du 1er décembre.

Axa a également fait part du départ de Frédéric de Courtois, directeur général adjoint du groupe. Le directeur général d'Axa, le Franco-suisse-allemand Thomas Buberl, n'aura désormais plus qu'un seul directeur général adjoint, George Stansfield.

Autant d'évolutions que le géant français, au coude-à-coude avec l'allemand Allianz à l'échelle européenne, justifie par la "préparation de son prochain cycle stratégique."

Le groupe avait fait état en août d'un chiffre d'affaires en hausse de 7% et d'un bénéfice net en repli de 2% sur le premier semestre, plombé par l'impact défavorable des taux de change.