L'Europe ouvre en baisse, face aux annonces de la BCE et une pluie de données

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance vendredi, à l'exception de Londres, assimilant les annonces de la BCE et une série de données économiques, tandis que la saison des résultats se poursuit.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,06% à 7.965,38 points vers 08h23 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,35% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE gagne 0,28%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E recule de 0,85%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,29% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,27%.

Sans surprise, la Banque centrale européenne (BCE) a laissé jeudi ses taux inchangés, tout en n'excluant pas une hausse en décembre.

L'attention des marchés s'est davantage portée sur la démission de la présidente de l'institution, Christine Lagarde, quelques heures avant la décision concernant les taux.

Invoquant un souhait de liberté d'expression, Christine Lagarde quittera ses fonctions le 7 février prochain, soit quelques mois avant la fin de son mandat, en octobre 2027.

Son départ anticipé marque le coup d'envoi de la campagne pour sa succession, Klaas Knot et Pablo Hernandez de Cos figurant parmi les favoris.

Tout en intégrant ces annonces, les investisseurs prennent connaissance vendredi d'une pluie de données économiques, accompagnée de résultats financiers.

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), s'est accélérée plus que prévu en octobre sur un an, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee, ressortant à +3,8% après +3,4% en septembre.

Aux valeurs, Sanofi SASY.PA gagne 4,9% et se hisse en tête du CAC 40, le géant pharmaceutique français ayant relevé ses objectifs annuels après un troisième trimestre supérieur aux attentes.

Le groupe spécialisé dans la production et la transformation des minéraux industriels Imerys IMTP.PA grimpe de 13,2% après avoir relevé jeudi soir ses perspectives.

Vivendi VIV.PA s'octroie 9,4% au gré des résultats d'UMG

UMG.AS .

Ailleurs en Europe, Puma PUMG.DE gagne 5,4% alors que le fabricant allemand de vêtements de sport a ajusté son objectif de perte d'exploitation, tout en publiant un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|