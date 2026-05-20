L'Europe ouvre en baisse avec les tensions dans l'obligataire

Les principales Bourses européennes ont ouvert en repli mercredi alors que les rendements obligataires restent à des niveaux éléves dans la crainte d'une envolée de l'inflation, ce qui pousserait les banques centrales a relever leurs taux directeurs.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,09% à 7.974,61 points vers 07h15 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE recule de 0,31% et à Francfort, le Dax .GDAXI abandonne 0,23%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E cède 0,08% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,09%. Le Stoxx 600 .STOXX reflue de 0,18%, pénalisé en premier par le secteur de la consommation, tandis que les ressources de base offrent un peu de soutien.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent un léger rebond, de 0,01% pour le Dow Jones .DJI , de 0,15% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,40% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance en baisse.

En attendant les données définitives de l'inflation en zone euro, prévues à 09h00 GMT, qui devraient confirmer une accélération de la dynamique des prix en avril sur un an à 3,0%, contre un objectif à moyen terme de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), les investisseurs restent inquiets.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint dans la nuit son plus haut niveau depuis 16 mois, à 4,687%, tandis que celui des bons à 30 ans a grimpé à 5,198%, des niveaux inédits depuis 2007. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR se stabilise mercredi autour de 3,17% après avoir touché la veille un sommet depuis 2011, à 3,19%.

Ces rendements élevés, conjugués à la fermeté du dollar prennent le pas sur l'optimisme suscité par un éventuel accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran, Donald Trump ayant déclaré que la guerre pourrait se terminer "très rapidement", tandis que des tankers chinois et un sud-coréen ont pu traverser mercredi le détroit d'Ormuz avec leur chargement de brut, faisant reculer légèrement les cours du pétrole.

Le marché surveille par ailleurs de nouvelles publications financières d'entreprises, en particulier celles de Nvidia

NVDA.O , qui pourraient donner le ton sur les perspectives de l'IA, moteur du récent rallye des actions.

En Bourse, à Paris, Euronext ENX.PA bondit de 6,27% à la faveur d'un bénéfice supérieur aux attentes au titre du premier trimestre.

Vallourec VLLP.PA gagne un peu plus de 1% après l'annonce de deux nouvelles commandes de la part d'ExxonMobil Guyana Limited XOM.N .

Dans le reste de l'Europe, la chaîne de magasins britannique Marks & Spencer (M&S) MKS.L avance de 4,7% après avoir dit anticiper un retour à la croissance de son bénéfice pour l'exercice en cours. Le secteur de la distribution .SXRP

Embracer EMBRACb.ST grimpe de 7%, le groupe suédois de jeux vidéo ayant publié un bénéfice d'exploitation trimestriel meilleur que prévu et dit vouloir se scinder en deux sociétés cotées en Bourse.

La banque suisse EFG International EFGN.S , qui a fait état de nouveaux actifs nets de 3,7 milliards de francs suisses (4,04 milliards d'euros) au cours des quatre premiers mois de 2026, recule de 1,38%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)