 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'usine Stellantis de Rennes va produire un véhicule du chinois Dongfeng
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 10:05

Usine de fabrication de Stellantis à Poissy, près de Paris

Usine de fabrication de Stellantis à Poissy, près de Paris

L'usine Stellantis de Rennes (Ille-et-Vilaine) pourrait ‌prochainement produire un véhicule du constructeur chinois Dongfeng, avec qui le groupe automobile ​né de la fusion entre PSA et FCA va constituer une co-entreprise, ont annoncé mercredi les deux sociétés.

Cette coentreprise, détenue à 51% par Stellantis et à 49% par ​Dongfeng, sera basée en Europe et aura la responsabilité des ventes et de la distribution des véhicules ​électriques premium de la marque Voyah sur ⁠les marchés européens ciblés.

"Les partenaires envisagent également la production potentielle de véhicules NEV ‌Dongfeng dans l’usine de Rennes en France", est-il ajouté dans un communiqué.

Reuters a rapporté mardi que Stellantis était sur le point d'annoncer ​une co-entreprise avec Dongfeng ‌et le projet d'assembler à Rennes au moins une voiture ⁠électrique de marque Voyah du constructeur automobile chinois.

La CFE-CGC, principal syndicat du groupe Stellantis, s'est félicitée que le projet soit piloté majoritairement par Stellantis, "garantissant ainsi la maîtrise industrielle ⁠et stratégique de ‌l'ensemble".

"Cette alliance ne prendra tout son sens que si elle garantit ⁠une charge industrielle pérenne pour le site de Rennes", a ajouté la CGC.

"Dans ‌un contexte européen marqué par la surcapacité industrielle, le site rennais, ⁠aujourd'hui dédié au C5 Aircross, doit diversifier sa production pour assurer ⁠sa rentabilité et ‌sa pérennité", a déclaré de son côté la CFDT, tout en ajoutant que le ​partenariat avec Dongfeng ne doit pas se ‌faire à n'importe quel prix.

Créée en 1960, l'usine de Rennes a été restructurée dans les années 2010 ​et n'a conservé qu'une seule ligne de production pour un seul modèle de voiture. Le site emploie environ 2.000 personnes, dont 700 intérimaires.

L'annonce de la ⁠co-entreprise entre Stellantis et Dongfeng intervient à la veille de la très attendue journée investisseurs du constructeur franco-italo-américain, où le directeur général Antonio Filosa va présenter son plan stratégique pour redresser le groupe et regagner des parts de marché en Amérique du Nord et en Europe.

(Reportage Gilles Guillaume avec Augustin Turpin, édité par Benoit Van ​Overstraeten et Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

9 commentaires

  • 11:05

    C'est une inversion ...Avant, les produits fraçais étaient fabriqués en ChineMaintenant, les produits chinois seront fabriqués en France.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Cour de cassation examine la reconnaissance de la filiation ( POOL / Martin BUREAU )
    GPA: la Cour de cassation examine la reconnaissance de la filiation
    information fournie par AFP 20.05.2026 11:01 

    Dans certains pays autorisant la gestation pour autrui (GPA), des tribunaux valident le lien de filiation entre l'enfant et ses parents d'intention. La justice française doit-elle reconnaître ces décisions étrangères, alors que la GPA reste interdite dans l'Hexagone ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 20.05.2026 10:55 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi-stable (+0,01%) pour le Dow Jones .DJI , en hausse de 0,24% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,58% pour le Nasdaq .IXIC ... Lire la suite

  • Des voitures en bout de chaîne dans l'usine Stellantis de Poissy (région parisienne) le 15 avril 2026. L'usine cessera la production automobile après 2028. ( AFP / Simon Wohlfahrt )
    Stellantis veut ouvrir son usine de Rennes au chinois Dongfeng
    information fournie par AFP 20.05.2026 10:47 

    Nouveau volet dans la stratégie de partenariats chinois de Stellantis: le constructeur a annoncé mercredi un protocole d'accord avec Dongfeng pour distribuer des voitures électriques du groupe chinois en Europe et en produire dans son usine de Rennes, dans l'ouest ... Lire la suite

  • Emmanuel Moulin à la Banque de France : une nomination stratégique qui divise
    Emmanuel Moulin à la Banque de France : une nomination stratégique qui divise
    information fournie par France 24 20.05.2026 10:39 

    Ancien secrétaire général de l’Élysée, Emmanuel Moulin est le choix d’Emmanuel Macron pour prendre la tête de la Banque de France. Un profil reconnu pour son expertise économique, mais contesté par les oppositions, qui dénoncent une nomination politique à un poste ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 009,02 +0,34%
Pétrole Brent
108,9 -1,82%
SOITEC
156,4 +9,26%
HAFFNER ENERGY
0,157 +13,28%
NOVACYT
0,652 -7,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank