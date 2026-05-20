L'usine Stellantis de Rennes va produire un véhicule du chinois Dongfeng

Usine de fabrication de Stellantis à Poissy, près de Paris

L'usine Stellantis de Rennes (Ille-et-Vilaine) pourrait ‌prochainement produire un véhicule du constructeur chinois Dongfeng, avec qui le groupe automobile ​né de la fusion entre PSA et FCA va constituer une co-entreprise, ont annoncé mercredi les deux sociétés.

Cette coentreprise, détenue à 51% par Stellantis et à 49% par ​Dongfeng, sera basée en Europe et aura la responsabilité des ventes et de la distribution des véhicules ​électriques premium de la marque Voyah sur ⁠les marchés européens ciblés.

"Les partenaires envisagent également la production potentielle de véhicules NEV ‌Dongfeng dans l’usine de Rennes en France", est-il ajouté dans un communiqué.

Reuters a rapporté mardi que Stellantis était sur le point d'annoncer ​une co-entreprise avec Dongfeng ‌et le projet d'assembler à Rennes au moins une voiture ⁠électrique de marque Voyah du constructeur automobile chinois.

La CFE-CGC, principal syndicat du groupe Stellantis, s'est félicitée que le projet soit piloté majoritairement par Stellantis, "garantissant ainsi la maîtrise industrielle ⁠et stratégique de ‌l'ensemble".

"Cette alliance ne prendra tout son sens que si elle garantit ⁠une charge industrielle pérenne pour le site de Rennes", a ajouté la CGC.

"Dans ‌un contexte européen marqué par la surcapacité industrielle, le site rennais, ⁠aujourd'hui dédié au C5 Aircross, doit diversifier sa production pour assurer ⁠sa rentabilité et ‌sa pérennité", a déclaré de son côté la CFDT, tout en ajoutant que le ​partenariat avec Dongfeng ne doit pas se ‌faire à n'importe quel prix.

Créée en 1960, l'usine de Rennes a été restructurée dans les années 2010 ​et n'a conservé qu'une seule ligne de production pour un seul modèle de voiture. Le site emploie environ 2.000 personnes, dont 700 intérimaires.

L'annonce de la ⁠co-entreprise entre Stellantis et Dongfeng intervient à la veille de la très attendue journée investisseurs du constructeur franco-italo-américain, où le directeur général Antonio Filosa va présenter son plan stratégique pour redresser le groupe et regagner des parts de marché en Amérique du Nord et en Europe.

(Reportage Gilles Guillaume avec Augustin Turpin, édité par Benoit Van ​Overstraeten et Blandine Hénault)