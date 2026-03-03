 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe ouvre en baisse avec la guerre en Iran
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 09:20

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance mardi, alors que les investisseurs s'interrogent quant aux conséquences des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, ainsi que des représailles de Téhéran, sur les prix de l'énergie et l'économie mondiale.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 1,47% à 8.271,10 points vers 08h08 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI recule de 1,88% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 1,24%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 1,80%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 1,58% et le Stoxx 600

.STOXX perd 1,60%.

Les marchés mondiaux sont pris dans un climat d'incertitude accrue alors que le président américain Donald Trump cherche à justifier une guerre ouverte et sans limite avec l'Iran, faisant à nouveau chuter les actions et augmentant encore les prix de l'énergie.

"Nous sommes déjà considérablement en avance sur nos prévisions", a-t-il dit dans ses premiers commentaires publics depuis le début du conflit, alors que plus d'un millier de cibles en Iran avaient été frappées et que le guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué samedi, de même que d'autres hauts responsables à Téhéran.

"Mais peu importe le temps que ça prendra, ça ira. Tout ce qui est nécessaire", a-t-il ajouté.

En dehors du plan géopolitique, les investisseurs vont surveiller avec attention les chiffres sur l'inflation préliminaire dans la zone euro attendus à 10h GMT.

Aux valeurs, la défense .SXPARO recule (-1,2%), récupérant après ses hausses de la veille, malgré un bref bond des valeurs du secteur à l'ouverture des marchés. Le fabricant français d'instruments d'optique Exosens EXENS.PA grimpe cependant d'environ 1%.

Le spécialiste français de l'étiquetage électronique Vusion

VU.PA se hisse en tête du SBF 120 et gagne 2,1% après avoir annoncé un rachat d'actions pour 30 millions d'euros.

Zurich Insurance ZURN.S recule de 4,3%, le groupe suisse ayant déclaré mardi avoir réuni 3,9 milliards de francs suisses (4,28 milliards d'euros) via une vente d'actions destinée à financer son rachat de l'assureur britannique Beazley BEZG.L .

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BEAZLEY
1 290,500 GBX LSE -0,04%
CAC 40
8 195,42 Pts Euronext Paris -2,37%
DASSAULT AVIATION
334,8000 EUR Euronext Paris -1,12%
DAX
23 992,94 Pts XETRA -2,62%
EURO STOXX 50
5 838,73 Pts DJ STOXX -2,48%
EXAIL TECH
128,8000 EUR Euronext Paris -2,57%
EXOSENS
65,1000 EUR Euronext Paris -0,31%
FTSE 100
10 579,98 Pts FTSE Indices -1,86%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Pétrole Brent
81,07 USD Ice Europ +3,84%
Pétrole WTI
74,34 USD Ice Europ +4,28%
STOXX Europe 600
609,50 Pts DJ STOXX -2,27%
STOXX Europe TM Aero. & Defense
2 902,72 Pts DJ STOXX -1,28%
THALES
251,7000 EUR Euronext Paris -1,64%
VUSION
110,3000 EUR Euronext Paris -0,18%
ZURICH INSUR GR
543,000 CHF Swiss EBS Stocks -5,57%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank