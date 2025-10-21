 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre dans le vert, résultats financiers au menu des marchés
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 11:10

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Les principales Bourses européennes avancent en début de séance mardi, alors que les marchés se préparent à une semaine riche en résultats financiers et données économiques et que les perspectives d'apaisement des tensions commerciales entre les deux premières économies mondiales stimulent l'appétit pour le risque.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,14% à 8.217,31 points vers 07h30 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,07% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,3%.

L'indice EuroStoxx 50 est quasiment stable (+0,03%), le FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,11% et le Stoxx 600 avance de 0,13%.

Les inquiétudes liées aux risques de crédit sont reléguées à l'arrière-plan, alors que les investisseurs parient sur un apaisement des tensions entre les États-Unis et la Chine, une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine prochaine et une saison de résultats solides.

Le locataire de la Maison blanche a affirmé qu'il espérait conclure un accord commercial équitable avec le président chinois Xi Jinping, alors qu'il se prépare à une rencontre prévue avec ce dernier en marge d'une conférence économique qui se tiendra en Corée du Sud la semaine prochaine.

Les marchés ont pris connaissance de quelques résultats financiers aujourd'hui et la semaine s'annonce encore chargée.

Aux valeurs, à Paris, OVHcloud perd 19,1% après ses résultats et la nomination de son fondateur franco-polonais Octave Klaba au poste de PDG.

Eurofins Scientific et Atos sont dans le rouge aussi, reculant de 7,8% et 12,8% respectivement après leurs résultats.

En revanche, Planisware et Edenred sont dans le vert après leurs résultats et avancent de 4,7% et 10,5% respectivement.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

